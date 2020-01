Eli ('OT 2020') no cambia de actitud y Noemí Galera habla con ella en privado: "¿Pongo vídeos para que te des cuenta?"

Poco más de una semana llevan los concursantes dentro de la academia de OT 2020, pero ya hay espectadores que piden la expulsión disciplinaria de uno de ellos. Eli es la protagonista de los últimos días a causa de su comportamiento con sus compañeros.

"¡Que te calles!" o "¡Todo el día cantando, coño!" son algunas de las faltas de respeto que ha tenido, además de bromas de mal gusto y gestos obscenos. Todo ello ha ocasionado que la expulsión de Eli se convirtiera en trending topic y los espectadores amenazaran con boicotear el programa si no se la echaba.

El pasado lunes, incluso Noemí Galera echó una bronca para que recapacitaran y se trataran mejor entre ellos, reprimenda que, aunque fue para todos, se intuía que iba dirigida indirectamente a Eli. Aun así, la concursante canaria no parece que se diera muy por aludida.

Este martes, la directora de la academia se reunió con ella en privado para darle un toque de atención, pues tenían que parar este tipo de actitudes que no forman parte de este talent musical.

Al comienzo de la charla, Eli volvió a arremeter contra Ariadna, con quien no tiene una buena relación. "Has entrado en un bucle con Ari (...) Tú le tienes ganas", comentó Noemí Galera.

"Yo no le tengo ganas a nadie", contestó la concursante canaria. "Estás perdiendo un poco el control en según qué momentos. Una de las personas de las que hablaba ayer cuando di la charla eras tú. Y me sabe muy mal, porque si estás aquí es porque yo sé que tienes muy buen corazón, y te pones una coraza ahí para ser la dura y que nada te afecte. Y que tengáis roces es absolutamente normal", añadió la directora.

Noemí hace referencia a los vídeos en las redes

Entonces, Noemí defendió a Ariadna, quien, aunque tenía un actitud pesimista y de desgana, ha cambiado sus formas desde su nominación del domingo.

"Ha cambiado su actitud. Yo solo espero que tú hagas lo mismo. Yo no te pido que tú seas amiga de Ari, yo te pido que mientras estéis aquí mantengamos las formas. No te pongas los dedos en la boca cuando está hablando alguien. No le quites la guitarra a Flavio, que él está tocando en el sofá tranquilamente y llegas tú y le quitas la guitarra de cuajo sin pedirle permiso", explicó la directora de la academia haciendo referencia a uno de los vídeos más criticados en redes.

"Yo no siento que haya hecho eso. Yo pregunto", se excusó Eli. "Porque no te das cuenta, no preguntaste en ese momento", contestó Noemí. "O a Anne, cogerle el móvil y quitárselo de las manos. O meterle un toque y empotrarla contra el mueble de la cocina".

"Solo estábamos jugando", aclaró la canaria. "Pero puedes hacer daño, y a lo mejor a la otra persona le apetece una mierda jugar", apuntó Galera. "Pues ya no hago nada", contestó la cantante con desgana. "Sí, haz lo que quieras. Tú tienes una formas muy rudas. Eso es así, tú lo sabes. Pero tú no tienes mal fondo. Y a veces estoy viéndote y pienso 'joder, Eli'. ¿No te gusta el euskera? No digas que el euskera es feo", continuó la directora.

"Si no cambias tu actitud, no te voy a poder salvar"

"Pero si nos estábamos riendo de eso. Yo no he hecho nada a maldad nunca, te lo prometo", se justificó la cantante. "Yo lo sé, porque si lo hubieras hecho a maldad no estarías aquí, cariño, estarías en tu casa. ¿Tú quieres que te enseñe imágenes para que te des cuenta? Porque no eres consciente de eso", dijo Noemí Galera.

"Eres una tía muy potente pero tienes que aprender a controlar toda esa rabia y esa mala hostia (...) Si no cambias tu actitud, no te voy a poder salvar", continuó la directora en referencia a una posible nominación. "Estoy intentando ayudarte. Prefiero que me llames y que despotriques a que le hagas un feo a cualquier compañero".

Su actitud con respecto a la bronca colectiva de Noemí

"Me di por aludida", ha asegurado Eli con respecto a la bronca del lunes. "¿Qué dijiste cuando yo salí? Yo no voy a cambiar, yo soy así", rebatió Noemí. "No, yo dije 'tampoco hay que sobreactuar', que es lo que hicieron el año pasado", contestó la concursante.

"Olvídate del año pasado. Cada edición es diferente. Céntrate en ti. En lugar de decir 'ostras, me han dado un toque de atención, a lo mejor he hecho algo mal' y ser un poco autocrítica, aún te viniste más arriba", sentenció la directora.

Entonces, Eli ha comenzado a hablar de su etapa en el instituto, cuando sufrió bullying. "Yo he aguantado mucha mierda. Por eso tengo la mecha corta. Doce años aguanté", dijo. "¿Y eso hace que tú tengas derecho a hacer lo mismo?", le preguntó Galera, a lo que la concursante canaria contestó que no.