CCOO Extremadura dice que el sistema de pensiones está "garantizado" si se vuelve al Pacto de Toledo y al diálogo social

Este "camino de consenso", según ha indicado, se desvió cuando en 2013 el PP decidió de manera "unilateral y sin acuerdos" reformar el sistema, reforma sobre la que CCOO reclama su derogación por el nuevo Gobierno.

Encarna Chacón ha presentado este martes públicamente en Cáceres las principales conclusiones del estudio "Observatorio Social de las personas Mayores 2019", elaborado por la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO, cuyo secretario general, Julián Gutiérrez, también ha intervenido defendiendo que "las personas mayores no debemos ser vistas como un gasto, somos generadores de riqueza y empleo".

En la exposición del informe, además, han estado presentes la secretaria general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO en Extremadura, María José Gallego, y el secretario de organización, Sergio Cuenca.

A LA COLA EN LAS PENSIONES

El hecho de que Extremadura cuente con la pensión media "menor" de toda España conlleva que la región es una con los "menores" índices de calidad de vida para las personas mayores, "porque la calidad de vida está muy relacionada con estatus económico", señala Chacón.

Bien es cierto que la comunidad extremeña ofrece datos "mejores" en cuanto al número de plazas sanitarias, el gasto público en sanidad o el gasto el sistema de atención a la dependencia, pero sigue habiendo "importantes déficits", especialmente para las mujeres, que "arrastran por lo general una vida con menores o ninguna cotización por haberse dedicado al cuidado familiar o haber tenido empleos parciales y con salarios bajos".

En ese sentido, Encarna Chacón apunta a la mejora del empleo y de los salarios como elemento "fundamental" para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, informa CCOO.

Extremadura tiene la pensión media más baja de España, 825 euros, por debajo de la media estatal, que es de 990 euros, y muy inferior a otras comunidades como la vasca, cuya pensión media es de 1.232 euros.

Esto se debe a la estructura de su mercado de trabajo, "muy ligado" a sectores con bajos salarios y empleos temporales y precarios. Por tanto, para revertir esta situación, el sindicato entiende que es "prioritario" resolver el problema de la calidad de empleo en la región.

En todo caso, Encarna Chacón recuerda que CCOO ha presentado una serie de propuestas para dar "solidez" al sistema público de pensiones. Entre ellas está una reforma fiscal "progresiva" en la que "aporte más quien más tiene", la racionalización de los gastos, destopar las pensiones para así elevar los ingresos por cotizaciones o pagar con cargo a los Presupuestos Generales los gastos administrativos del Ministerio de Seguridad Social.

A través del consenso y con medidas como las que plantea el sindicato, el sistema público "tiene futuro". "Podemos hacerlo, lo que no puede ser es que dediquemos en torno al 10 por ciento al sistema de pensiones, cuando en otros países de nuestro entorno están entre el 13 y el 14 por ciento", ha explicado Chacón.

En la misma línea, Julián Gutiérrez defendía que con lo que hay que acabar es "con el mensaje del miedo a los jóvenes de que no habrá dinero para pensiones", y ha defendido que "si se trabaja con el Pacto de Toledo se pueden tomar medidas para hacer sostenible el sistema".

Al mismo tiempo, ha agregado que "hay que hacer un gran esfuerzo en el empleo, porque si se quiere tener una buena pensión, es primordial haber tenido un buen salario".

Asimismo, el incremento de las pensiones en un 0,9 por ciento anunciado por el Gobierno es "positivo" para CCOO, pero no deja de ser una medida "aislada", mientras no se derogue la reforma del 2013 y se vuelva al IPC como factor de referencia "estable". Además, ha apuntado Gutiérrez, "subir las pensiones no solo es justo, también favorece la demanda interna y la recuperación económica".

ENVEJECIMIENTO Y CALIDAD DE VIDA

De igual modo, la bajada de la tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida hacen que, año tras año, se incremente el número de mayores de 65 años, que en Extremadura representan el 20,73 por ciento de la población, con cerca un 5 por ciento más de mujeres que hombres, y cuyo crecimiento está previsto que duré hasta el año 2050.

Así, CCOO añade que el envejecimiento de la población se agrava en el ámbito rural, donde además es "más complicado" llegar para ofrecer servicios públicos de calidad. Por eso, considera "fundamental" incrementar el número de recursos en las áreas rurales, que considera "insuficientes", tales como la asistencia médica, la atención a la dependencia o las infraestructuras de comunicación.

La mayoría de las personas mayores de 65 años, según el estudio de CCOO, están casadas y viven con su pareja. Si bien destaca, dado que las mujeres viven más que los hombres, el número de viudas es bastante mayor. Circunstancia que hace que el número de mujeres en Extremadura que viven solas (el 29,1 por ciento) sea mayor que el de los hombres (el 15,2 por ciento), que fundamentalmente conviven con sus parejas, situación que en el conjunto de la población de referencia es la mayoritaria.

En cuanto al gasto en los hogares el alquiler, la alimentación y los suministros como gas, electricidad, constituyen, por este orden, sus principales gastos. Destaca para CCOO el incremento de la luz en los últimos años que repercute "directamente" en la economía de los hogares.

Además, el riesgo de pobreza para muchas personas mayores es algo a tener "muy presente", y "especialmente" para las mujeres.

Por su parte, Sergio Cuenca ha incidido en la "necesidad" de "hacer un esfuerzo mayor para reducir la brecha salarial de las mujeres, reducir la tasa de paro femenino, y terminar con la precariedad y contratación parcial que sufren las mujeres". "Todos estos factores acaban repercutiendo en una menor jubilación contributiva para ellas frente a la que tienen los hombres", ha aseverado. Y "aún peor" es la situación de las mujeres que no cotizaron.

DEPENDENCIA

En cuanto al sistema de atención a la dependencia, Extremadura, "dentro de lo que cabe", es una de las comunidades "mejor posicionadas" en el conjunto nacional en cuanto a gasto y plazas públicas, pero está "descompensada" la proporción de gasto estatal con autonómico.

Al respecto, incide el sindicato en que actualmente el sistema está financiado en un 80 por ciento por la Junta de Extremadura y el 20 por ciento restante por el Estado. "Nosotros reclamamos que el Estado aumente los fondos hasta llegar a un 50 por ciento, que es lo que estaba previsto, y que permitiría que la cobertura llegase a muchas más personas", ha dicho Encarna Chacón.

Del mismo modo, Julián Gutiérrez ha reclamado "más financiación" en la atención a la dependencia y ha destacado su papel no sólo como servicio público, sino también como motor de empleo y como elemento de impulsor de la igualdad entre mujeres y hombres.

"Los cuidados deben ser ofrecidos por profesionales para que la mujer se pueda incorporar al mundo del trabajo. Cumplir con la ley de la dependencia es primordial porque en más del 90 por ciento de los casos, son mujeres las que se encargan del cuidado de familiares, lo que viene limitando sus posibilidades laborales y así se podrían liberar de esta dedicación", ha aclarado.

"Estamos a la cola de la Unión Europea en camas hospitalarias y en médicos geriatras. En Extremadura sólo hay 19 médicos geriatras", ha indicado también Sergio Cuenca, quien también ha cuestionado que habría que analizar el motivo que lleva a la comunidad a ser la que tiene "el mayor gasto farmacéutico".