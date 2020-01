El Ayuntamiento inicia una campaña contra los excrementos de perros en la calle con multas desde 150€

La campaña se llevará a cabo a través de diferentes herramientas como vídeos en el canal de información de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), 85 carteles que se instalarán en mupis, columnas y espacios publicitarios de la ciudad entre este martes y el 17 de febrero; 10.000 adhesivos que se repartirán en comercios de barrio, establecimientos de hostelería, asociaciones de vecinos, comisiones falleras, asociaciones y dependencias municipales, y 1.000 carteles con forma de silueta de perro que se instalarán en alcorques y jardines de manera permanente.

En todos estos elementos se ve la imagen de un cachorro que sujeta con su boca un cartel en el que se ve una mano con una bolsa para retirar un excremento canino, donde se puede leer, en castellano y valenciano, la frase 'Yo no puedo recogerlo. Tú si', y se recuerda que el Ayuntamiento puede llegar a imponer una sanción de 150 euros, como mínimo, si no se quita.

La imagen ha sido cedida de manera desinteresada al Ayuntamiento de València por el Ayuntamiento de Viena (Austria). En todos los soportes aparece el logotipo de la concejalía y de la campaña #Valèncianeta. Los carteles troquelados con la silueta del cachorro se colocarán en las zonas de la ciudad en las que se ha detectado "mayor presencia de excrementos" de perros.

Así lo ha indicado este martes el vicealcalde de la ciudad y titular de Gestión Sostenible de Residuos Urbanos y Limpieza el Espacio Público, Sergi Campillo, en la rueda de prensa que ha ofrecido para presentar esta iniciativa que tiene como finalidad "despertar la conciencia cívica" de los dueños de mascotas que no retiran sus excrementos de la calles.

"La mascota no es el problema", ha afirmado el edil, que ha resaltado que los "responsables" son sus dueños y ha instado, "entre todos y todas, a cuidar los barrios". Campillo ha recordado también que la Ordenanza de Civismo recoge ya que los excrementos de las mascotas se deben retirar de la vía pública y ha destacado que los vecinos que no tienen perros o que cumplen con las ordenanzas "no son responsables de la dejación" "irresponsabilidad" de otros.

"CIUDAD LIMPIA"

El vicealcalde ha explicado que la campaña es por una parte "fruto de la firme voluntad del gobierno municipal de mejorar el índice de aprobado que la ciudadanía otorgó a la limpieza de la vía pública en los últimos barómetros municipales y según la OCU" y, por otra, "del convencimiento de que para conseguir una ciudad limpia es esencial generar una conciencia social".

Sergi Campillo ha agregado que la campaña se reforzará con la instalación de dispensadores de bolsas biocompostables -se pueden depositar en el contenedor de materia orgánica- para la recogida de los excrementos en 616 papeleras de la ciudad con el fin de facilitar la retirada de estos restos.

El responsable municipal ha considerado que esta será una campaña "que va a tener mucho éxito" y ha valorado que se hayan incorporado en ella materiales "que antes no se habían usado" como los carteles con estacas que se colocarán en distintos lugares, así como poner en marcha cualquier iniciativa que contribuya a "mejorar la limpieza viaria".

Preguntado por otras fórmulas que el Ayuntamiento estudia para incentivar la recogida de estos excrementos y poder sancionar a quienes no lo hagan, Campillo ha comentado que "todo el mundo tiene en mente pruebas como la del ADN" pero no ha precisado si en un futuro se pondrá en práctica en la ciudad. En este sentido, ha apostado por estudiar alternativas para poder denunciar a las personas que son incívicas y ha insistido en la necesidad de despertar el civismo.

REDUCCIÓN

El concejal, que ha resaltado el incremento presupuestario que la partida de limpieza municipal ha experimentado entre 2015 y 2020 -cerca de 20 millones de euros al pasar de 55 a 75, ha apuntado-, ha explicado que el Ayuntamiento ha llevado a cabo en los últimos años auditorías de medición de excrementos en vía pública para tener datos de la densidad en superficie -en unidades por 500 metros cuadrados-.

Sergi Campillo ha comentado que estos estudios reflejan una tendencia a la reducción, con altibajos, desde 2016, y ha señalado que estos es "consecuencia directa del incremento de los recursos" en materia de limpieza urbana y de "las políticas de mejora del espacio público".

Así, ha expuesto que si en el verano de 2016, la densidad superficial en vías públicas se situaba en 4,27 unidades por 500 metros cuadrados, en el otoño de 2019 esta cifra cayó hasta las 2,74 unidades. En el caso de los parques y jardines, las cifras son más elevadas aunque también reflejan una tendencia a la baja, en concreto, 8,96 unidades por metro cuadrado en el otoño de 2008 frente a 5,76 dos años después.

GRAN CAMPAÑA

El vicealcalde ha dado a conocer la intención del gobierno local de realizar en la ciudad una gran campaña educativa y de comunicación ambiental durante este mandato, con carácter multivectorial y transversal, para concienciar sobre el cuidado y limpieza de la ciudad.

Asimismo, ha explicado que mientras llega esta iniciativa, el consistorio desarrollará campañas como la presentada este martes a través de los recursos disponibles que establece la contrata con las empresas adjudicatarias de la limpieza urbana.