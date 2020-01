¿Qué puedes hacer si eres el dueño de un coche afectado por la borrasca Gloria?

Muchos conductores todavía tienen en mente los destrozos que causó la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) el pasado mes de septiembre. En aquel caso, como se trataba de un fenómeno meteorológico extremo los daños no estaban cubiertos por el seguro del coche aunque el vehículo estuviera asegurado a todo riesgo.

Aquella situación desató el pánico entre varios propietarios aunque, en realidad, no había de qué preocuparse ya que no es que no se fuera a atender a estos problemas sino que le tocaba responder por ellos al Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).

El CCS asume la cobertura obligatoria de los automóviles no aceptados por las compañías aseguradoras, así como la de los organismos públicos que lo soliciten. Es decir, es la entidad que se hace cargo de indemnizar los daños asegurados en bienes y personas en situación de riesgos extraordinarios que, en el caso de que sea por la naturaleza, incluye: inundación, embate de mar, vientos fuertes (superiores a 120 km/h o 96km/h con precipitación de 40mm/h) terremoto, maremoto, tornado y erupciones volcánicas, así como caídas de cuerpos siderales y aerolitos.

Es decir, el CSS no se hace cargo de los daños causados por cualquier tipo de fenómeno meteorológico extremo. Por eso los coches afectados por la borrasca Gloria no pueden acudir a él, ya que no corresponde al CSS gestionar las indemnizaciones por el granizo, el peso de la nieve ni los vientos inferiores a 120 km/h, o lluvia directa sobre el bien asegurado. Ya que se trata de fenómenos corrientes, más habituales, para los que existen pólizas que incluyen coberturas contra daños meteorológicos en las aseguradoras privadas.

En el caso de la borrasca Gloria, si tu vehículo ha sufrido daños materiales, es cierto que con anterioridad se exigía tener algún seguro concertado de daños del vehículo, pero actualmente es suficiente con tener concertado aseguramiento obligatorio de responsabilidad civil, siempre que se incluya en la prima el citado recargo a favor del consorcio. De forma que los conductores afectados deben revisar el seguro contratado para solicitar la indemnización correspondiente.