La hija de Vicky Martín Berrocal, Alba Díaz, abandona sus estudios en París

Los sueños pueden hacerse realidad, pero no siempre se materializan tal y como los ingeniamos. Consciente de ello ha sido Alba Díaz –hija de Vicky Martin Berrocal con Manuel Díaz El Cordobés–, quien no ha regresado a París a seguir con sus estudios pasadas las navidades. Una decisión de la que todavía no se conocen los motivos, pero que, sin embargo, ya se ha convertido en una de las incógnitas de la crónica social de nuestro país, puesto que algunos relacionaron su ruptura con Javier Calle por su partida a Francia.

Así, si a principios de curso la joven anunciaba feliz su marcha a la capital francesa para ganar nuevas experiencias en el terreno de los negocios, ahora se ha visto a Díaz acudiendo a clases en el prestigioso centro The College for International Studies, donde estudian los hermanos Marichalar y Borbón, y donde ella comenzó el grado de Business y Communication. Allí se la ha visto en actitud cómplice con sus amigos de facultad, a quienes, presumiblemente, llevaba tiempo sin ver después del intercambio.

Su decisión, no obstante, ha sorprendido a muchos de sus casi 200.000 seguidores en Instagram, quienes se sentían confundidso con una de las últimas publicaciones de Alba. "Último día de vacaciones. Mañana vuelta a la rutina", escribía junto con un posado en una calle madrileña, lo que muchos interpretaron con su marcha a Francia. Sin embargo, tras trascender su decisión de continuar en el centro español, la pregunta "¿no vuelves a París?" no ha hecho más que sucederse.

¿Hay algún motivo?

Cabe destacar que, si bien es cierto que se ha visto a la joven en las instalaciones de The College for International Studies, aún no ha hecho pública ninguna información relacionada con su estancia en París o su vuelta a la capital española en sus redes sociales. Habrá que esperar para saber si su decisión es definitiva o si solo necesitaba algunos días más en casa antes de poner rumbo a su año estudiantil en suelo francés.