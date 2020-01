El Aeropuerto de Badajoz redujo en 2019 en un 48 por ciento el número de vuelos afectados por las nieblas

"Tranquilizar a los ciudadanos, decirle que tenemos un transporte aéreo que es fiable, que tiene una puntualidad muy elevada, 10 puntos por encima de la media española", ha valorado García Seco, así como que en diciembre y enero se producen "normalmente retrasos" como consecuencia de las nieblas, pero que en marzo del pasado año se acordó modificar la normativa de aproximación permitiendo "mejorar la precisión del aterrizaje de los aviones".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios con motivo de la reunión que ha mantenido este martes, día 21, en la Delegación del Gobierno con la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, y el director del Aeropuerto de Badajoz.

En relación a la misma, ha explicado que ha tenido lugar a petición de la consejera para hacer balance del tráfico aéreo en el aeropuerto, del número de vuelos operados o de las incidencias producidas durante 2019 o de las posibilidades de mejoras, "si es que existían", ante los retrasos sufridos "por culpa sobre todo de la climatología adversa".

De esta manera, la representante del Ejecutivo central en la región ha valorado que el Aeropuerto de Badajoz está operando con unos datos "muy positivos desde hace cinco años" y que se han incrementado el número de pasajeros en 2019 por encima del 70 por ciento, con una puntualidad que se sitúa por encima del 90 por ciento de media y una regularidad tal que los ciudadanos que utilizan el transporte aéreo "normalmente cogen el avión a su hora y llegan a su hora".

NORMATIVA DE APROXIMACIÓN

Sin embargo y ante las nieblas que se suelen producir en los meses de diciembre y enero, ha continuado, en marzo se tomó la decisión por parte de Aena y de la compañía aérea de solicitar una modificación en la normativa de aproximación que se hace en el control aéreo, que como ha recordado es militar, y que "ha permitido mejorar la precisión del aterrizaje de los aviones", dado que "en determinadas condiciones se puede aterrizar aunque la visibilidad sea un poco más reducida".

Sobre dicha mejora, ha comentado que han podido "constatar que está siendo efectiva, puesto que hay un 48 por ciento menos de vuelos afectados y no se están cancelando vuelos, solamente se están retrasando", que "no muchos pero algunos" de los vuelos han sido retrasados o cancelados por los aeropuertos de Madrid o Barcelona y que, gracias a la misma, en días de niebla el año anterior no se hubiera podido aterrizar y desde su implantación sí porque el control militar aéreo "autoriza también a estas aeronaves de pasajeros a hacerlo".

Al respecto, ha puntualizado que este aeropuerto tiene un sistema de ayudas a la navegación o sistema antiniebla "equivalente a cualquier otro aeropuerto que esté en estas latitudes en España", y que es un aeropuerto de categoría 1, "el necesario y el suficiente para el transporte y para las condiciones meteorológicas que existen en la ciudad y en el Aeropuerto de Badajoz".

"La decisión de pasar a un sistema sería muy complicado porque ni siquiera podrían a lo mejor las mismas aeronaves que están viniendo aquí operar, con lo cual habría que cambiar contratos etcétera", ha agregado, para incidir en que "sería un coste elevadísimo" y "probablemente tampoco eliminara del todo los problemas de niebla" dado que "cuando hay un problema de niebla ni con categoría 3 se puede operar cuando es grave".

Así, para García Seco "ni aunque hubiera otra categoría de aeropuerto, que hay algunos aeropuertos en el norte de España que la tienen o bien algunos aeropuertos con mucho tráfico aéreo como Madrid y Barcelona, se hubieran podido evitar el 100 por cien de los retrasos, puesto que están siempre condicionados por la climatología".

Del mismo modo, ha recalcado, los datos de cancelaciones han mejorado "sensiblemente" desde que en marzo entrara en vigor ese nuevo sistema de aproximación, una circunstancia a la que ha sumado "una decisión importante" tomada por la compañía aérea de acuerdo con la Junta, como que "prácticamente" ya no se hacen cancelaciones, sino que se retrasa el vuelo hasta que las condiciones climatológicas mejoren.

Asimismo y preguntada por las incidencias por nieblas registradas en diciembre de 2019 y enero de 2020, ha destacado que en el pasado mes de diciembre hubo 18 operaciones con "algún tipo de incidencia" relacionada con la niebla pero ninguna cancelación y hasta el momento en enero seis días con niebla.

Interpelada también por que el Ayuntamiento de Badajoz sea partidario de cambiar dicho sistema antiniebla, García Seco ha reconocido que le "sorprende enormemente" que exista una petición "ahora de una infraestructura descomunal" y de un cambio de sistema que "los propios técnicos no recomiendan para este aeropuerto", y que desconoce el criterio técnico "que se aporta" desde el consistorio para pedir su cambio cuando "se está funcionando ahora mejor que nunca".

MODIFICAR LOS HORARIOS

Por su parte, la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda ha agradecido la "disposición" para mantener esta reunión en la que valorar la puntualidad o las mejoras y necesidades en torno al aeródromo pacense, sobre el cual ha trasladado a la ciudadanía que su "preocupación es la misma" que la de las instituciones.

También les ha agradecido que haya respondido "muy positivamente" en este último año desde que ha empezado a funcionar la obligación de servicio público en el Aeropuerto de Badajoz y desde que la institución autonómica ha hecho "un esfuerzo inversor en que así sea", a la vez que ha felicitado que haya crecido el número de pasajeros, cerca de 75.000, durante todo el año.

"Una buena noticia que tiene que ir acompañada de que los servicios sean lo mejor posible", ha comentado, para recordar que medidas como mejorar, dentro del sistema de la categoría 1 que tiene el Aeropuerto de Badajoz, las cotas de aproximación ha permitido que aviones que en otras circunstancias hace un año no hubieran despegado "lo puedan hacer, desde luego con garantías de seguridad".

Ha sumado que se ha tomado también la decisión con las compañías que operan en el aeropuerto de que no se produzcan cancelaciones ni desvíos de vuelos, mientras que las "incidencias muy concretas condicionadas por la situación meteorológica" que se producen en ciertos meses del año "exceden de la capacidad de decidir de las instituciones públicas" pero se les tiene que "dar las mejores soluciones posibles".

En este sentido, ha valorado que las características técnicas del aeropuerto "son las adecuadas", "óptimas" y están permitiendo obtener unos "buenos" resultados en cuanto a incremento de pasajeros y puntualidad y regularidad de los vuelos y se ha referido a la posibilidad de modificar los horarios de los mismos dos meses al año, lo cual "no solo depende" del estudio y del análisis que se haga en el aeropuerto, sino también de las necesidades de los pasajeros.

Un tema que "está sobre la mesa" y sobre el que ha habido "conversación" aunque, como ha reiterado, "se puede abordar como una solución" pero "no depende solo" del aeropuerto o de una medida técnica, sino también de las necesidades de la ciudadanía "de poder desplazarse en unos horarios sí y en otros no".