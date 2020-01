Temporal.- Els danys de 'Glòria' en les platges valencianes superen els de la DANA de setembre

Davant aquesta situació, els tècnics del departament estan en contacte permanent amb els ajuntaments per a realitzar una avaluació minuciosa quan passe el temporal i engegar els mecanismes de reposició. Turisme CV aconsella deixar passar un temps prudencial perquè la mar i els corrents tornen a la normalitat.

Fins aleshores, la Generalitat vol accelerar els tràmits perquè les platges estiguen operatives "al més prompte possible" i presenten el millor aspecte per a rebre visitants, en funció del material disponible, i abordar els arranjaments de major envergadura de forma gradual i també ràpidament.

Així ho han posat en comú representants del departament i alcaldes dels municipis afectats per la borrasca en una primera presa de contacte, amb l'objectiu d'analitzar l'estat de les platges i ports valencians per on ha passat 'Glòria'. En les trobades han participat els directors territorials de Presidència en les tres províncies, detalla l'administració en un comunicat.