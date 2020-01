Ribó sobre el voto distinto de un miembro del Consell en el puerto: "Votamos según gobiernos, no partidos"

Así, ha indicado que esa diferencia es "la constatación de que votamos en función de nuestros gobiernos, no en función de un partido que manda las consignas". Ha dicho que él es "alcalde-presidente de un gobierno" mientras los responsables autonómicos representan a otro ejecutivo.

Joan Ribó se ha pronunciado de este modo, en respuesta a los periodistas, durante la reunión que ha mantenido junto a la vicepresidenta del Ejecutivo valenciano y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, para abordar cuestiones en materia de atención a las personas mayores. Oltra ha señalado que como ha dicho el alcalde la diferencia responde a que "en el puerto se representa a instituciones, no a partidos".

Ribó y la consellera se han referido así al respaldo que el alcalde dio este lunes al pliego de condiciones de la futura terminal pública de pasajeros del puerto tras incorporar criterios medioambientales propuestos por él, mientras el secretario autonómico de vicepresidencia votara en contra.

El primer edil ha valorado que se hayan incluido en dicho pliego "aspectos muy significativos como que cuando llegue un barco desenchufe los motores y se enchufe a la corriente eléctrica para evitar la contaminación" y que se hayan aceptado "todas las propuestas".

No obstante, el responsable municipal ha precisado que el pliego de la nueva terminal de pasajeros "no es la ampliación norte" del puerto sino una infraestructura que "no tiene nada que ver". "Es otra cosa. No estamos hablando de la ampliación norte. Mi voto a la ampliación norte está muy claro, muy definido y planteado", ha subrayado.

Mónica Oltra ha agregado respecto a la diferencia de voto entre Ribó y Castañón que "ha habido posiciones diferentes en función de un trabajo previo hecho desde el Ayuntamiento de València", que ha negociado "una serie de mejoras de sostenibilidad en la terminal de pasajeros".

"VISIÓN GLOBAL"

"Ese era un proceso que se ha llevado entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria de València (APV)", ha apuntado Oltra, que ha asegurado que la Generalitat tiene "una visión global, más allá de la ciudad de València" y para "toda la Comunitat" Valenciana.

La responsable autonómica ha expuesto que la Generalitat ha entendido "que en este momento, por encima de muchas consideraciones, es necesaria una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para todo el tema de la ampliación norte" y ha resaltado que esa es "una cuestión previa a todas las demás decisiones que se vayan a tomar".

"Estamos diciendo que para nosotros, en este momento, es una cuestión previa que se tramite la petición de esa DIA porque al final el puerto es un todo y esa ampliación también tiene afectaciones en todo lo demás", ha insistido Oltra.

Así, ha rechazado ir "avanzando en determinadas cuestiones parciales sin solventar la cuestión global" y ha expuesto que "mientras eso esté encima de la mesa sin solucionarse, todo va a estar impregnado por ese cuestionamiento de la falta de una DIA sobre una obra que respecto de la original aumenta en 4 millones de metros cúbicos el hormigón que debe estar en el fondo marino".

La vicepresidenta ha alertado, en este sentido, del "aumento del impacto -medioambiental- significativo" que esto supone y ha aludido a los efectos del cambio climático. "Una obra como esa ampliación respecto de la original pueda influir y empeorar estas consecuencias", ha dicho, a la vez que ha considerado que sería "muy inconsciente" no plantear la necesidad de "una Declaración de Impacto Ambiental nueva".

IMPACTO

Tras ello, Mónica Oltra ha destacado la "visión global" de la administración autonómica, "más allá de la ciudad de València" y para "cuidar de toda la Comunitat" respecto a cuestiones como las que afectan al medio ambiente y a las consecuencias del cambio climático.

"Para nosotros es fundamental que se pida esa nueva DIA, que se vea el impacto que eso puede tener" en las playas del sur, en la Albufera, en el parque natural, en el cultivo de arroz, en la hostelería y en el turismo, ha citado.

"Todo esto tiene que estar informado técnicamente para saber qué impacto puede tener y si las obras que hacemos empeoran los efectos de la emergencia climática que es evidente que estamos viviendo", ha insistido la vicepresidenta del Consell, que ha detallado que su reclamación de una nueva DIA responde a un planteamiento del Consell y a la petición hecha por este ejecutivo al central para que se pronuncie al respecto.