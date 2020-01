Temporal.- El Govern es compromet al fet que les platges afectades per la borrasca estaran operatives a l'estiu

Segons ha informat la Delegació del Govern, per mitjà d'un comunicat, la visita tenia com a objectiu realitzar una primera avaluació dels danys ocasionats per aquest temporal.

"Volem conéixer la magnitud dels danys per a establir totes les ajudes necessàries per a recuperar la normalitat com més prompte millor", ha dit González Cachorro, que ha recordat que "el temporal encara no ha amainat i aquesta visita és una primera presa de contacte, ja que haurem d'esperar al fet que passen uns dies perquè l'avaluació siga completa".

Per la seua banda, la subdelegada a Alacant ha reiterat que s'està treballant per a regularitzar la situació com més prompte millor: "Que no càpia el menor dubte que tindrem les nostres platges operatives per a quan els visitants comencen a arribar. Sempre ho hem fet així, i així va a seguir sent".