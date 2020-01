Azcón avanza que se aceptarán enmiendas al presupuesto de 2020 de "todos" los grupos

"Estoy convencido de que en la comisión de Hacienda se apurará hasta el último minuto para tener una mayoría con la que sacar adelante el presupuesto y será el mejor posible para Zaragoza dentro de la situación económica que ha dejado la izquierda".

Azcón no ha querido detallar qué enmiendas de la oposición podrían aceptar, aunque ha indicado: "creo que habrá enmiendas de otros grupos, también de izquierdas, que se aceptarán pero todavía no se sabe cuáles porque se estudian".

En rueda de prensa, Azcón ha recordado que esta disposición del Gobierno de coalición de Zaragoza, PP-Ciudadanos, no se ha producido en años anteriores cuando gobernaban partidos de la izquierda, como el PSOE o ZeC.

"No me ha ocurrido en la vida. Año tras año no se le aceptaba al PP ni una enmienda por puro sectarismo y si hay algunas enmiendas de otros grupos que mejoran el presupuesto, se aceptarán", ha zanjado.

Por su parte, la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, ha dejado claro que el "rodillo no va a operar" al argumentar que van a tomar en consideración todas las enmiendas de "todos" los grupos. "Las que lo mejores las aceptaremos", ha dicho.

"EN CLAVE DE CIUDAD"

La consejera municipal de Presidencia, Hacienda y Régimen Interior, María Navarro, ha añadido que se analizan todas las enmiendas y una por una. "Las miramos en clave de ciudad y habrá enmiendas de todos los grupos que se acepten".

Navarro ha incidido en que el Gobierno PP-Cs está dispuesto a negociar con todos los grupos, "en comparación con la izquierda que actuaba con rodillo sobre todas y cada una de las enmiendas del PP, año tras año, incluso las de carácter técnico".

Sobre las críticas de los grupos de la oposición por la falta de diálogo ha explicado que desde la aprobación del proyecto de presupuestos por el Gobierno municipal, el 13 de diciembre de 2019, han mostrado su disposición a negociar, aunque no han recibido "ni una llamada" de los grupos de la oposición en la que se interesaran por abrir un diálogo.

Ha reconocido que solo han recibido la carta del PSOE en la que se pedía excluir a Vox, "que tiene legitimidad". Además María Navarro ha afeado que esta exclusión partiera de los socialistas cuando "acaban de pactar con Bildu el presupuesto en Navarra".

Ha reiterado que "la izquierda no ha llamado, pero el Gobierno analiza todas las enmiendas y sin sectarismos" para apostillar que el informe del interventor sobre las enmiendas lo han conocido este lunes pasado..

RENFE

El alcalde de Zaragoza también se ha pronunciado sobre las dos paradas por sentido que podrían tener los AVE de bajo coste -AVLO- en la capital aragonesa al indicar que le gustaría que "todos los aves, baratos o no, paren en Zaragoza".

Azcón ha sido claro al señalar lo siguiente: "Cuantos más paren mejor porque suponen más servicios para los ciudadanos y el que no paren no nos gusta".

Ha reconocido que la decisión final se adoptará en colaboración y diálogo con los agentes sociales sobre la oferta inicial de Renfe que, a su entender, "solo tiene criterios económicos".