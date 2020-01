Consultorio de Psicología: "No le hace ilusión casarse ni le apetece hablar de boda y mucho menos de hijos"

Afrontar las situaciones difíciles por las que atravesamos requiere muy a menudo de ayuda. 20minutos pone en marcha cada semana un consultorio psicológico con el fin de ayudar a resolver las dudas que plantean los lectores. Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado al consultorio de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Estoy enamorada y siento que estoy atrapada con una soga en el cuello. Le adoro, pero me siento muy frustrada y muy triste porque no me siento realizada ni feliz. Él es algo asocial, le cuesta relacionarse incluso con mi familia y le cuesta mucho mostrar ternura, aunque conmigo hace una pequeña excepción y, si le tiro, saca su lado tierno. No muestra ningún sentimiento hacia nada. Prácticamente no habla en público ni se relaciona con la gente con la que nos rodeamos. No nos vemos apenas y cuando nos vemos está cansado y tiene una apatía que me baja muchísimo la moral, parece que ni siente ni padece y ni siquiera habla, se abstrae muchísimo, siempre voy sola a los eventos, nunca está conmigo, no comparte vida social ni con mi familia ni amigos y siempre tengo que estar justificando que no me acompaña. No trabaja y, por ende, no podemos emanciparnos pese a los cuatro años que llevamos juntos, me siento un poco apresada porque le quiero, pero me siento infeliz y frustrada. No le hace ilusión casarse ni le apetece hablar de una boda y mucho menos de hijos, ni siquiera los planes del futuro le apasionan. Le quiero y estoy convencida de que se ha enamorado de mí pero me siento plenamente incompleta. Me da miedo hablarlo con él por si le pierdo.

En estos momentos el foco de atención de su vida no eres tú, y eso no sería preocupante si este hecho se debiese a circunstancias ocasionales; pero en este caso, lo que resulta más inquietante es el perfil que describes: persona asocial, que no manifiesta sus sentimientos, que no se relaciona con nadie, muy condicionado por las expectativas de su familia… Él ha decidido embarcarse en un proyecto que puede durar años hasta que tuvierais la oportunidad de iros a vivir juntos. Por mucho que te duela, no figuras en sus prioridades. Pero no lo des todo por perdido. Habla con él, muéstrale tu preocupación por su nula sociabilidad y por su aparente frialdad afectiva. Coméntale que le vendría muy bien un psicólogo que le ayudase a mejorar esos déficits tan acusados que presenta. Incluso le puedes regalar algún libro para que vea cómo se puede trabajar con personas que presentan problemas de comunicación. En el libro ‘Emociones que hieren’ detallo algún caso parecido. Pero si ves que se niega a considerar esta opción y sigue en su mundo infranqueable, entonces convendrá que te plantees objetivos muy medibles en el tiempo (ejemplo, salir contigo todas las semanas equis veces; quedar con amigos equis veces; ponerse un tiempo límite para su proyecto actual, y si en ese tiempo no lo saca, intentar encontrar trabajo). De lo contrario, el pronóstico es muy sombrío.

Soy un profesional, me considero competente en mi empleo pero soy muy inseguro, no puedo tomar una decisión.

Por lo que cuentas tienes competencias técnicas, conoces bien los contenidos de tu trabajo, pero te faltan habilidades a nivel de inteligencia emocional, que te permitan superar tu inseguridad. El miedo y la indecisión en la toma de decisiones nos muestran claramente esas debilidades que conviene afrontar cuanto antes; pues a veces el paso del tiempo sólo contribuye a que se acrecienten y que la persona sufra innecesariamente. En estos casos, la psicología es una gran ayuda, pues te permite conocerte en profundidad y entrenarte en aquellos recursos que te harán ser una persona más segura y con más confianza en ti mismo. En la toma de decisiones hay tres pasos fundamentales: 1) Empieza por determinar, racionalmente, hacia dónde quieres ir. 2) Piensa qué quieres conseguir, qué es lo que realmente te importa y te hace sentirte bien, para que puedas poner los medios necesarios para lograrlo. 3) Asume que habrá consecuencias o repercusiones futuras que hoy se nos escapan, pero que eso no debe ser un obstáculo ni un freno para que no actúes. En el libro ‘Recuperar la ilusión’ detallo todos los pasos a dar y, lo más importante, cómo ganar seguridad y confianza a nivel emocional.

Nací en argentina. Soy española. No llegué a cotizar desde que volví. Mi hija nacio aquí en 1982. En 2020 vendrá con sus dos hijos y esposo. Mi marido trabaja. Vivimos de alquiler. Siendo seis lo veo todo díficil. Estoy cansada de cuidar. De servir. De atender. Mi marido va en silla de ruedas. Estamos juntos hace 42 años. Cómo haré para poner el hombro cuando estoy harta de hacerlo. Duermo todo el día. Miro la televisión hasta las 3 de la madrugada. Nada me alegra. Vivimos muy humildemente y ajustados en lo económico.

Los síntomas que indica son compatibles con una estado de ánimo muy bajo. Lo primero que convendría es que tuviera un apoyo psicológico, para transformar sus hábitos y conseguir un buen equilibrio emocional y un estado de ánimo más elevado (si tardan mucho en darle cita en la Seguridad Social puede llamarnos a nuestra fundación y trataríamos de atenderla lo antes posible a través de un tratamiento online). Una vez que usted esté mejor emocionalmente habría que ver cómo pueden abordar de la mejor forma posible la venida de su hija, nietos y yerno. Es importante que desde el principio se establezcan unas pautas de convivencia y una programación para que no caiga sobre usted todo el trabajo y para que esa situación (6 personas en su casa), dure lo menos posible. Muchos ánimos.