Temporal.- S'obrin sis carreteres al trànsit a la Comunitat Valenciana i 34 vies i els Ports segueixen tancats

De les carreteres de la xarxa principal afectades per la borrasca ja estan obertes al trànsit l'A-3 de Setaigües al límit de la província, l'A-33 entre Villena a la Font de la Figuera i de la Font de la Figuera al límit de la província i l'A-35 de la Font de la Figuera al límit de la província i l'A-7 de l'Alcudia de Crespins a Atzeneta d'Albaida, i la N-340 a Alcoi i el tram entre Cocentaina i Muro d'Alcoi.

Per la seua banda l'A-23, entre Víver al límit de la província, els turismes ja poden circular i segueix tancada per als vehicles pesats i articulats, mentre que segueix tancada l'N-344 en l'encreuament de l'A-31 amb l'A-35. Per l'N-420 al seu pas per Castielfabil es pot circular amb incidències i per l'N-III, entre Villagordo del Cabriel i Bunyol, de forma condicionada, ja que la calçada és viable però amb una possible evolució negativa.

Per la seua banda, els ports de Gandia, Sagunt, Castelló i València segueixen a aquesta hora tancats al trànsit marítim pel temporal, segons han informat fonts de l'Autoritat Portuària.

CIRCULACIÓ FERROVIÀRIA

De la mateixa manera, la borrasca també està afectant la circulació ferroviària, segons Adif i Renfe. Així, es manté tancada la línia Alcoi-Xàtiva per condicions meteorològiques adverses, encara que el trajecte es realitzarà amb autobús amb parades úniques a Albaida, Ontinyent, Alcoi.

Així mateix, s'han estableixen limitacions de velocitat entre Figueres i Tarragona per a trens Euromed i Talgo per condicions meteorològiques adverses amb el que els trens de la línia Figueres/Barcelona-Alacant/Múrcia estan circulant amb demores d'uns 40 minuts.

A més, una avaria d'instal·lacions entre Oropesa i Alcalà de Xivert està provocant retards des de les 9.00 hores d'uns 20 minuts en els trens que circulen entre Castelló de la Plana i Tarragona.

No obstant açò, l'AVE Alacant/València/Castelló-Madrid està circulant amb normalitat, igual que la Línia Llarga Distància (Euromed/Talgo) entre Múrcia/Alacant/València-Barcelona i la línia Mitjana Distància Múrcia/Alacant-València. Per la seua banda, en la línia de rodalies, el trajecte entre Múrcia-Alacant està registrant algunes demores al pas per Elx.