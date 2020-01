Wilco, Madness, OMD, The Stranglers, Marc Almond i Quique González encapçalen el 4ever València Fest 2020

Així ho ha destacat l'organització de l'esdeveniment, que subratlla que la seua oferta té "la poc freqüent virtut de conjugar experiència amb rotunda vigència". "Wilco, Madness, OMD, The Stranglers i Marc Almond (a falta de dos bandes valencianes per confirmar) són músics d'una solvència més que contrastada, capaces de tramar en ple 2020 directes a l'altura de les seues respectives llegendes". Per a alguns d'ells serà la seua primera visita a València.

A més, en 4ever València Fest oferiran concerts complets de més d'una hora, no limitats a la durada habitual de les actuacions en festivals, "facilitant una experiència similar a la qual suposaria -per extensió i per comoditat- veure'ls en una sala".

"És a dir, un festival en el qual el que prima és la música i el seu absolut gaudi i en un recinte molt més còmode i cèntric, la Plaça de Bous de València, excel·lentment comunicada i amb diversos milers de localitats de seients", manifesten els impulsors de la cita en un comunicat.

Des del festival recalquen que serà la primera vegada que Wilco, "tota una institució del rock nord-americà d'arrels", recalen en la ciutat i ho faran amb 'Ode to Joy' (2019) sota el braç, un dels àlbums més càlids i confessionals de tota la seua carrera, amb el qual Jeff Tweedy i els seus han satisfet els seus fans de més llarg recorregut.

El madrileny Quique González, un dels músics que millor han sabut traslladar l'imaginari del rock nord-americà al castellà, estarà compartint escenari amb ells en el seu format més rock. També serà la primera vegada que els britànics Madness, mestres per la seua forma de fondre ska, reggae i pop.

CANÇONS "INOXIDABLES"

També saben molt bé el que és despatxar cançons "inoxidables al pas del temps" els britànics Andy McCluskey i Paul Humphreys, o el que és el mateix, OMD (Orchestral Manouvres in the Dark). 35 anys després de la seua última visita valenciana, la seua tornada arriba emmarcada en la gira de 40 aniversari del tàndem, així que 'Enola Gay', 'Souvenir' o 'Joan of Arc', entre altres temes, no faltaran.

Altres grans èxits, com 'Tainted Love', 'Say Hello, Wave Goodbye', 'Bedsitter', de Marc Almond també sonaran, igual que l'elegància dels també britànics The Stranglers, una de les millors bandes sorgides d'aquell encreuament entre punk i new wave.

Les entrades per al 4ever València Fest 2020 eixiran a la venda aquest dijous a partir de les 10.00 del matí. OMD, The Stranglers i Marc Almond (més una banda valenciana per confirmar) actuaran el divendres 26, mentre que Wilco, Quique González i Madness (juntament amb una altra banda local) ho faran el dissabte 27 de juny.