Cantó (Cs) portarà a Fiscalia el "conflicte d'interés" entre les accions de Puig en mitjans i publicitat institucional

En roda de premsa, ha recordat que Cs ja va reclamar una "investigació exhaustiva" sobre aquest tema per part de l'Oficina de Control de Conflicte d'Interessos de la Generalitat, que ha respost recentment que "ja ha emès un dictamen per fets pràcticament coincidents".

Cantó ha criticat així "la burla de tres entitats diferents" del Consell -aquesta oficina, l'Agencia Antifrau i la Conselleria de Transparència- en "marejar" a Cs i remetre's "les unes a les altres". "És un presa de pèl davant la qual anem a anar a Fiscalia perquè investigue aquests fets greus i puguem eixir de dubtes", ha recalcat.

En aquesta línia, ha reiterat que "Puig no pot seguir comportant-se com el Berlusconi de Morella (Castelló)" i que "els socis del tripartit valencià (Compromís i Unides Podem) no poden seguir tapant-li les vergonyes".

El síndic 'taronja' ha sostingut que el president "no pot mantindre unes accions que li donen un benefici sobre la publicitat que col·loca des de Presidència i que, resumint i simplificant, li converteixen en un comissionista de la publicitat institucional".

Paral·lelament, Ciutadans vol que Fiscalia investigue "el conflicte del quitament" que va aplicar l'Institut Valencià de Finances (IVF) al deute del Grup Zeta, per si Puig va haver d'abstindre's en la votació del decret que va permetre aquesta operació en ser propietari de l'1,17% de les accions de Pecsa -editora del periòdic 'Mediterrani', d'aquest grup-.

Toni Cantó també demanarà que el ministeri públic analitze "l'entorn de la família de Ximo Puig, un tema que és públic", davant "les ajudes a empreses del seu germà, Francis Puig", responsable de Comunicacions dels Ports SA.