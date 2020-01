Temporal.- Puig espera comptar amb la "col·laboració" del Govern central per a pal·liar les conseqüències del temporal

20M EP

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha lamentat aquest dimarts el "greu dany" que està fent la borrasca Glòria al seu pas per la Comunitat Valenciana, "especialment en el litoral", i espera comptar amb la "col·laboració del Govern d'Espanya", per a una vegada concloga el temporal, "veure com som capaços de donar la volta" a la "complicada situació" que travessa la regió.