Cs, obert a estudiar el 'pin parental' en aules valencianes "vinga de Vox o d'on vinga"

Així ho ha afirmat aquest dimarts en roda de premsa sobre la iniciativa presentada per Vox en Les Corts perquè la Comunitat implante el 'pin parental', que permet els pares autoritzar l'assistència dels seus fills a classes amb continguts sobre diversitat afectiu-sexual. Després de la seua aprovació pel govern murcià (PP i Cs), el Govern central PSOE-Podem li va remetre un requeriment perquè les instruccions siguen retirades dels centres.

Cantó ha remarcat que els 18 diputats de Cs discutiran "atentament" la proposició no de llei (PNL) durant les pròximes dos setmanes, abans que passe pel parlament valencià, "com qualsevol proposta". Açò sí, ha posat l'accent que "si hi ha un partit que porta anys lluitant contra l'adoctrinament, vinga d'on vinga, és Ciutadans, a Catalunya o fins i tot a la Comunitat Valenciana i Balears".

"Tot allò que siga obrir un debat per a parlar d'educació, benvingut siga, però és una llàstima que, a vegades, els debats es queden en l'anècdota i no en el gran pacte educatiu que Cs porta defenent des de fa temps", ha asseverat, per la qual cosa ha demanat que siga un debat "assossegat i tranquil" i que se centre en "allò realment important". Per contra, ha criticat la "inoperància" dels últims governs centrals, "tant del PSOE com del PP", per no activar l'Alta Inspecció Educativa.