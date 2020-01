El PP se muestra "a favor de defender el trabajo de los profesionales en el ámbito docente" con el pin parental

En rueda de prensa sobre otro asunto, Martínez ha sido preguntada por la postura del PP riojano con respecto al pin parental; algo ante lo que ha aseverado: "Es una polémica ficticia que no afecta a La Rioja y a los riojanos, sólo beneficia al PSOE y a Vox y como PP no me voy a pronunciar".

No obstante, ha añadido que "ninguno de estos partidos está pensando en el bienestar de los menores" y preguntada por la posibilidad de que se pueda poner en marcha en Murcia ha indicado: "La situación de La Rioja y Murcia es totalmente diferente, en el caso de Murcia es consecuencia de un pacto de gobierno y es una situación que a La Rioja y al PP no le incumbe en absoluto".

"No es un problema que tenga La Rioja ni que afecte al PP", ha insistido, y preguntada por las amenazas recibidas por las profesionales que dan las charlas sobre sexualidad en La Rioja ha indicado: "Creo que el Gobierno ha tomado ya su posición con respecto a la denuncia".

"En cualquier caso", ha añadido, en cuanto al "origen que dio lugar a esta polémica, con Hazte Oir", el Partido Popular "siempre estará a favor de defender el trabajo de los profesionales en el ámbito docente".