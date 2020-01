"Los hijos no son propiedad de nadie, pero los padres somos los máximos responsables de su futuro", defiende Vox

Blanco, junto a su compañera en el grupo parlamentario, Sara Álvarez, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha presentado su proposición no de ley para implantar en Asturias el 'pin parental', un mecanismo por el que los padres tienen que ser informados y autorizar con antelación que se impartan en los centros educativos determinados contenidos que afectan a la moral.

Ha explicado que su propuesta surge de padres que han protestado por lo que está ocurriendo y que se enteran de los contenidos que se imparten en centros asturianos una vez ya se han realizado. "La escuela no está para impartir moral", ha señalado Blanco, que afirma que en esos programas que se imparten en el Principado se dicen cosas como que una persona no nace ni hombre ni mujer, sino que se hace. "Esa es una información que hay padres que no comparten", ha señalado.

De hecho, ha manifestado que el 'pin parental' no solo sirve para proteger a un sector de la población, sino a todo el mundo, por encima de ideologías. Y ha preguntado a los partidos de izquierda si estarían dispuestos a que los contenidos extracurriculares que se imparten a los niños los decidiera Vox.

Blanco, además, ha salido al paso de las críticas del presidente de Asturias, Adrián Barbón, al 'pin parental'. El portavoz de Vox ha dicho que el socialista "no sabe lo que es la responsabilidad de tener hijos" y no puede dar lecciones en la materia.

Sara Álvarez, por su parte, ha dicho que la propuesta de Vox es de "sentido común" y ha insistido en que no puede obligarse a los padres a que sus hijos escuchen algo que va en contra de sus valores. "¿Cómo se atreven a tratar de imponer sus criterios comunistas?", ha preguntado la diputada dirigiéndose al actual gobierno central, compuesto por PSOE y Podemos.

FORO

Por su parte, el portavoz adjunto de Foro Asturias, Pedro Leal, ha emitido una nota de prensa en la que recuerda que la Constitución excluye en la educación el uso como instrumento de "adoctrinamiento" y respeta el derecho de padres y docentes.

"El gobierno de Sánchez promueve la radicalización de nuestra sociedad en cuestiones como el 'pin parental' en Murcia, dejando de lado problemas más grave sen otras comunidades como Cataluña", ha comentado.