La descarbonización en España depende de la UE: inversiones, transición ecológica, nuevos empleos...

"Lo que estamos haciendo es un mensaje para los mineros del carbón en Asturias, Macedonia Oeste o Silesia", dijo el vicepresidente de la Comisión Europea, Franz Timmermans. La UE ha aprobado un Fondo de Transición Justa de 7.500 millones de euros, que está previsto que llegue a las zonas afectadas entre 2021 y 2027. Entre esas zonas están, por ejemplo, Asturias o Castilla y León, que aspiran a abordar su descarbonización a través de estos fondos. Con la mirada puesta en las regiones europeas más necesitadas de esta transición (son las más dependientes del carbón), la Comisión sitúa a España como uno de los posibles principales receptores.

En 2019, el informe 'Just transition or just talk?' recogió que los estados miembros están recibiendo apoyo a la transición energética pero no se están comprometiendo en realidad con la descarbonización. Un total de 21 Estados miembro de la UE todavía utiliza carbón para la generación de electricidad y solo ocho de ellos están comprometidos a ser libres de carbón en 2030.

Además, el informe denunciaba que ocho de los Estados con carbón se están beneficiando de ayudas de la Plataforma de las Regiones del Carbón en Transición, entre ellos España.

En ese escenario, la mirada ha de situarse en el futuro más inmediato. "La propuesta de Bruselas no sirve", sostuvo el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón. ¿Por qué? "No tienen en cuenta la transición dura que ha sufrido Asturias con el cierre de las térmicas", sentenció. En este marco tan complejo, cabe preguntarse cómo vive Asturias -y la zona norte de España en general- el acercamiento, a veces agobiante, hacia la descarbonización.

"Lo que queda de centrales de carbón europeas es ineficiente, vieja y sucia. Los Estados miembros deberían utilizar el proceso de desarrollo de sus planes nacionales como una oportunidad para esbozar un camino detallado hacia el logro de una economía de cero emisiones para 2050. Una retirada progresiva del carbón para 2030 es el primer paso en este camino", expresó el analista Charles Moore. Pero ese camino es largo.

Con todo, Polonia, Alemania y Rumanía se repartirán más del 50% de los 100.000 millones dispuestos para la transición ecológica. España, por tanto, recibirá solamente el 4%, algo que repercutirá de manera directa a las minas de Asturias, Aragón o Castilla y León.

En este sentido, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, expresó la preocupación de España por que el Fondo de Transición Justa presentado por la Comisión Europea para alcanzar la neutralidad de emisiones de CO2 en 2050 no sea "justo" con el país.

"Quiero enviar un mensaje muy claro a mis colegas europeos: España está comprometida con la transición ecológica, España apoya de una manera muy clara y decidida el fondo verde de Transición Justa, pero estamos un poquito preocupados, porque lo vemos muy verde pero no muy justo por el momento", indicó González Laya en Bruselas.

