Los aciertos y despropósitos de la alfombra roja de los Premios Odeón

Pese a ser una gala de premios para artistas de la música, la alfombra roja fue extremadamente aburrida. Mientras los hombres se decantaron por el típico traje oscuro, las mujeres no arriesgaron y lo apostaron todo al brillo.

Pocos nombres son los que sobresalen y los desastres estilísticos son los que más abundan en esta primera gala de los Premios Odeón. Quienes no sobresalían ni por un lado ni por otro, se quedaron en un limbo de simplismo aburrido y, honestamente, mejor arriesgar y fallar que no intentarlo.

Entre los errores técnicos, los fallos de sonido, una gala que desde las redes sociales calificaban como lenta y la calificación de los premios como "los Goya de la música" (teniendo en cuenta que era sordo), solo queda la esperanza de que en las próximas entregas únicamente puede mejorar.

Mejores vestidas de la noche

La cantante Paula Cendejas en los Premios Odeón GTRES

El mejor look de la noche se lo lleva Paula Cendejas. Con un traje de dos piezas de color crudo, un poco over-size y masculino, la cantante se lleva el premio a la mejor vestida gracias a la combinación que hace con su delineado gráfico en rojo con una manicura a juego que hace resaltar aún mas el conjunto. Añadiendo el tipo de peinado y los aros da unas vibraciones similares a la serie Euphoria.

Alba Reche en los Premios Odeón GTRES

Las extriunfitas han sido de las mejores vestidas de esta noche, pero la que destaca entre ellas es Alba Reche. Con un vestido de pedrería y transparencias en la parte superior y una falda negra con una gran abertura a lo Angelina Jolie en el lateral, rematándolo con una gran cola ha hecho que se caigan varias mandíbulas al suelo. Todo eso sumado a unos taconazos y un corte pixie rubio hacen que el estilismo de la cantante sea de 10.

Luc Loren en los Premios Odeón GTRES

El hombre mejor vestido de la noche fue sin duda alguna Luc Loren. El cantante demostró que se puede arriesgar y atinar en el centro de la diana. El maquillaje en tonos morados y cerezas, las hombreras de plumas y el traje de terciopelo sin camisa debajo le llevaron hasta el podio. El detalle de los collares para que no quedase el pecho desnudo fue todo un acierto.

Edurne en la gala de Premios Odeón GTRES

Edurne también sobresalió en la alfombra roja. Con un vestido de escote en "V", un fruncido en la cintura y una abertura frontal en la falda iba bastante elegante pero, lo que le dio el toque de gracia, fue el color plateado (y un poco trasparente) que elevaba todo el look.

Lola índigo en los Premios Odeón GTRES

Otra extriunfita que triunfa. Lola Índigo o Mimi acaparó todas las miradas con este kimono. Como si acabase de salir de el musical El rey león, los flecos en mangas y cintura y su pelo rizado con extensiones largísimas la han posicionado entre los mejores looks de la noche.

Aitana en los Premios Odeón GTRES

Con un vestido negro de brilli brilli, Aitana habría pasado desapercibida de no ser por ese escote en "V" tan pronunciado y una abertura frontal en la falda que le daban un aspecto elegante a la par que sexy. Un acierto de la cantante.

Amaia en el photocall de los Premios Odeón GTRES

Amaia llevó uno de los looks mas 'hollywoodienses' de la noche. El vestido de seda salmón con un nudo en el pecho y una abertura en el abdomen realzó la belleza de la cantante. Jugó con los colores llevando unas sandalias en amarillo limón.

Julia Medina, ex concursante de Operación Triunfo, en los Premios Odeón GTRES

Julia Medina combinó su wrapped dress negro brillante con un collar dorado que bajaba justo hasta el final del escote en "V" que llevó a los premios. Las mangas remangadas le dieron mucho rollo al look pansando de meh a oh! La raya a un lado con unas ondas marcadas enmarcaban su cara a la perfección.

Los peores looks

La influencer Natalia Cabezas @trendy_taste en los Premios Odeón GTRES

Muy a favor de los escotes pronunciados y las faldas muy cortas, pero... lo uno o lo otro, ambos juntos queda demasiado vulgar. El confeti a cachos tampoco ayudó mucho. Algo que olvidó la Natalia Cabezas es que cuando va a haber fotos con flash hay difuminar muy bien el baking, sino, se verán grandes manchas blancas donde se ha puesto. Definitivamente no fue la noche de Natalia.

María Parrado en la gala de Premios Odeón GTRES

María Parrado apareció en la alfombra roja con un vestido verde bosque de mangas abullonadas y un lazo que baja hasta la altura del tobillo. Un look que debería haberse quedado en los 80.

El dúo KEXXY PARDO en los Premios Odeón GTRES

Las integrantes de KEXXY PARDO, Laura Pardo (izquierda) y Laura Ocampo (derecha), se presentaron en los Premios Odeón con dos looks totamente opuestos. El estilismo de Pardo sería un sí rotundo si no fuera por el abrigo peluche que recuerda a una bata de estar por casa, y el outfit de Ocampo, bueno... digamos que Greta Thunberg no estaría nada contenta con tanto plástico. Un estilo muy de los 2000 con tantísima cantidad de plástico es un NO enorme.

Raquel Reitx en el photocall de los Premios Odeón GTRES

Se sigue sin entender el vestido merengue con el que apareció la influencer Raquel Reitx. El traje de Pronovias brillante, de escote palabra de honor, tapado por lo que parece ser lazos de tul ha provocado muchas reacciones.

Singer Mala Rodríguez en los Premios Odeón GTRES

Con Mala Rodríguez ocurre lo mismo que con Natalia Cabezas: mucho escote, aberturas y minifalda todo a la vez. Siempre se dice que menos es más y, en cuestión de elegancia y buen vestir, es una máxima que rara vez debe saltarse.

Alaska en la alfombra roja de los Premios Odeón GTRES

Alaska, la musa del estilo kitsch, aparece en la alfombra roja con un look típico de ella: un vestido con hombreras típicas de los 80 con un patrón simétrico diseñado para estilizar las curvas. Las transparencias juegan con el escote de la cantante y las medias acaban amarradas al empeine, una moda de las mallas de aerobic de los años 80 que amenaza con instalarse. El maquillaje ahumado tan sumamente oscuro es demasiado para el vestido.