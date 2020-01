Violeta, de 'MyHyV' y 'Supervivientes', estafada por alguien cercano a su novio: "Estoy viviendo un infierno"

Violeta Mangriñán, que se hizo conocida tras su paso por Mujeres y Hombres y Viceversa y Supervivientes, ha reconocido haber sido estafada tras su paso por el reality de Mediaset por alguien cercano a su novio Fabio.

Así lo ha denunciado ella misma en su canal de Mtmad. Después de participar en el concurso de supervivencia, la propia Violeta se dio cuenta de que a muchos de sus fans les encantaba su estilo a la hora de vestir. Por eso, se animó a sacar su propia línea de ropa e incluso a abrir un negocio en Madrid donde poder vender sus creaciones.

Entonces, se puso en manos de una persona que le había recomendado la representante de su chico. A través de ella, puso la primera cantidad de dinero, destinada a una web que arrancaría el negocio.

Sin embargo, Violeta, que asegura estar viviendo "un infierno", pronto empezó a sospechar. "Empecé a ver cosas raras, las sesiones de fotos eran un truño, y empecé a pensar que nos estaba vendiendo la moto. Dábamos un dinero y no veíamos resultados", indica.

Tras pararse la web, descubrió que había intermediarios que no habían recibido el dinero del que ella sí se había desprendido. "Yo la había pagado todo y ella tenía que pagar a los demás y no les ha pagado nada. He perdido muchísimo dinero que no sé si podré recuperar", asegura.