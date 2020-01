El PSPV diu que el pin parental no arribarà a la Comunitat Valenciana "mentre hi haja Botànic"

20M EP

El sotssecretari general del PSPV i portaveu socialista en Les Corts, Manolo Mata, ha assegurat aquest dimarts que el pin parental "no arribarà mentre hi haja Botànic" a la Comunitat Valenciana, i confia que tampoc ho faça "mentre hi haja forces democràtiques".