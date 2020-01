Temporal.- Mulet (Compromís) insta a "repensar la política" en el litoral després dels "estralls" causats per 'Glòria'

Al seu juí, "aquest nou i bàrbar episodi ha de fer-nos entendre a tots davant quin fenomen estem; no podem estar d'esquena als efectes ja evidents del canvi climàtic, i per açò, cal repensar i reorientar dràsticament la política d'ordenació i actuacions en litoral".

Mulet ha insistit que "no són simples temporals més o menys cruents; hem vist com de nord a sud del nostre país el mar s'ha engolit platges, passejos i infraestructures, i això, desgraciadament, té aspectes d'anar cada vegada a més".

Per al senador, les actuacions "no es poden limitar a reparar els desperfectes, a abocar sediments en les zones devastades per a esperar de nou a nous temporals" perquè, segons ha advertit, "açò va a anar a més i cal tindre una estratègia clara, no són actuacions contra els temporals, són actuacions contra el canvi climàtic".

El senador ha recordat que la "immensa majoria" de la població valenciana es concentra en les zones costaneres, que són les més sensibles a aquest canvi climàtic. "Estem parlat de l'afecció directa a un dels motors econòmics del nostre país com és el turisme del sol i platja, on aquestes destrosses costen barbaritats de reposar, però també estem parlant de la seguretat de la majoria de la població, de danys materials greus, fins i tot de vides, com ja estem lamentant", ha afegit.

AMPLIACIÓ DEL PORT

Per açò, Mulet ha posat l'accent que "no es pot frivolitzar amb actuacions que acreixen aquesta degradació del litoral, com l'ampliació bàrbara del Port de València, ja que no es tracta de qüestions tècniques, sinó ètiques; de quin futur volem deixar als nostres fills. Pensar que les transformacions del litoral no tenen efectes negatius en altres parts de la platja".

"És d'una inconsciència i irresponsabilitat tremenda. Els espigons que s'autoritzen en algunes platges, els ports esportius o ampliacions de molls, acaben fent desaparéixer les platges de més al sud i, al final, s'acaben engolint passejos marítims o vivendes que fa pocs anys estaven molt lluny de la línia de costa", ha conclòs.