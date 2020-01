La mascletà i la Cremà protagonitzen la imatge gràfica de les Falles 2020, obra de Dídac Ballester

La mascletà i la Cremà seran els principals elements de la imatge gràfica de les Falles 2020, dissenyada pel valencià Dídac Ballester, que ha destacat "el so de la pólvora i la llum del foc".

La imatge gràfica s'ha presentat en el saló de cristall de l'Ajuntament de València en un acte presidit pel regidor de Cultura Festiva i president de la Junta Central Fallera, Pere Fuset, acompanyat pel dissenyador i per les falleres majors de València, Consuelo Llobell i Carla García i davant una nodrida representació d'entitats falleres i veïnals.

Durant la presentació, Ballester ha explicat com ha jugat amb dos elements per a parlar de l'inici i de la fi de la festa. Ha destacat "el so de la pólvora i la llum del foc, dos dels elements més arrelats en les Falles" i també ha donat protagonisme a la pólvora i la Cremà, "amb l'esclat d'un tro d'avís en el cel de la Plaça de l'Ajuntament, que alerta a les dues de la vesprada de l'inici de la mascletà, i amb el foc de la Cremà que marca la fi de la festa".

A més, els cartells mostren dues realitats de les Falles, el dia i la nit, i donen protagonisme al fum "darrere del qual hi ha tota una sèrie d'elements clau de la festa que cal anar descobrint".

La campanya -que també constarà de diverses aplicacions complementàries encara per descobrir per a comunicar aspectes diversos de la festa com per exemple les exaltacions de les falleres majors, el calendari pirotècnic o l'Exposició del Ninot- vol donar unitat i coherència a tota la comunicació gràfica de la festa tant a la ciutat -a través de diversos circuits de mupis que per cinqué any anunciaran la festa als carrers de València- com en l'àmbit estatal i internacional.

Així els elements centrals d'aquesta imatge gràfica serviran ja per a comunicar el programa oficial d'actes en FITUR, la imminent Fira Internacional de Turisme que acollirà Madrid aquesta setmana.

Fuset ha destacat "la solvència" del dissenyador i "el treball que permetrà un any més demostrar el gran valor que té la cartelleria festiva i més a València, on ha sigut un element essencial en la candidatura que ha conduït a València cap a la Capitalitat Mundial del Disseny en 2022".

La d'enguany és la cinquena vegada amb una crida a projecte oberta a totes i tots els professionals del sector del disseny per a crear la imatge gràfica de les Falles. Les bases, consensuades amb el sector per a recollir les seues reivindicacions, han determinat que el jurat -que va triar per unanimitat Ballester- comptara de nou amb la participació decisiva de diverses associacions del disseny i la il·lustració.

Algunes de les associacions que van participar van ser, l'Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV), l'Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV) i l'Associació d'Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana (COMUNITAD), juntament amb Daniel Nebot, Premi Nacional de Disseny i autor de la imatge gràfica de les Falles de 2019, i la representació de JCF i la Regidoria.

Fuset ha destacat que els cartells també "reivindiquen avanços cap a unes Falles cada vegada més sostenibles per les quals el món faller està treballant, amb una guia ferma per part de l'Ajuntament, des d'on s'ha apostat per a potenciar els materials menys contaminants i per moltes mesures, com la del foment dels gots reutilitzables que contribueixen a avançar cap a una festa més respectuosa amb el medi ambient".

A més, ha destacat el procés públic per a aconseguir aquesta imatge gràfica, "garantia de qualitat i professionalitat per a promocionar les Falles, Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat".

El pressupost per a realitzar aquesta imatge gràfica ha sigut de 4.500 euros més IVA, una xifra a la qual es va arribar ara fa dues edicions, quan es va incrementar un 12,5% respecte al procediment obert en 2016 i un 50% respecte al primer any, el de la convocatòria per a la imatge de les Falles de 2016.

Trajectòria de l'autor

El jurat que va triar a Dídac Ballester per a realitzar la imatge gràfica de les Falles d'enguany va valorar la seua trajectòria creativa, avalada per diferents premis de notable reconeixement professional, així com la capacitat de síntesi i de generar emoció amb el seu treball gràfic.

Ballester està especialitzat en projectes d'identitat visual, disseny de llibres, senyalització i embalatge. Es va endinsar en el món professional en 1996 i en 2005 va crear el seu propi estudi. És també codirector d'Escuela Lateral, projecte docent experimental al voltant del disseny i la comunicació visual i imparteix l'assignatura de Disseny de Llibres al màster oficial de Disseny Editorial de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de València.

Els seus projectes han sigut seleccionats per a diverses exposicions de disseny i publicats en diferents llibres i revistes especialitzades. A més, desenvolupa projectes de caràcter personal d'investigació gràfica que han derivat en publicacions molt diverses. Caracteritzat per la senzillesa, perquè tothom entenga tothom, l'ordre i els detalls, i per la importància que atorga al concepte, Ballester ha obtingut diversos reconeixements de prestigi.

Per exemple diversos premis ADCV, tres or i dos plata enguany, dos plata en 2017, dos or i dos plata en 2015 i un or en 2011, gràcies a treballs com els cartells per al Dia dels Animals o per al Festival de Jazz de València, però també per catàlegs de productes, disseny de llibres, logotips, editorials, namings i embalatge. També ha rebut recentment el Xarxa Dot Award per la web Expormim o el premi en el llibre valencià millor editat en 2016, entre altres reconeixements.