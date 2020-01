Dos muertos y un apuñalado en una hora: así fue el recorrido del investigado por los tres sucesos seguidos en Barcelona

A les imatges un home baixa per la façana del c/ Portal Nou on els @BCN_Bombers han trobat a les 15h un cadàver després de sufocar un incendi. El que fuig porta mateixos pantalons i casc que el detingut després per la @barcelona_GUB a Plaça Sant Jaume. Tot està sota investigació https://t.co/5w0vuTUcZEpic.twitter.com/AvhncMVrA0