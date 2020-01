Rescatat de nit un caçador en dificultats en una barca a l'Albufera

Segons aquest servici, el telèfon d'emergències 112 els va comunicar, prop de les 22.00 hores, la presència d'un caçador "en dificultats" en una barca, pròxima al canal de Silla.

El caçador va ser localitzat sobre les 23.01 hores i evacuat a l'aeroport de Manises per l'helicòpter de Salvament Marítim Helimer 202, sense que apararentemente necessitara assistència mèdica, segons la mateixa font.

Segons ha informat el Consorci Provincial de Bombers, fins al lloc es van desplaçar efectius dels parcs de Silla, Torrent i del cos municipal de València per a localitzar l'home. Per part dels bombers es va iniciar el servici amb barca per a tractar d'esbrinar el seu parador. Una vegada localitzat, va ser evacuat per l'helicòpter.