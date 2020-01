Temporal.- La sala del 112 CV rep 5.736 telefonades per 4.260 incidents

Per la seua banda, la Diputació de Castelló ha qualificat d'"històrica" la nevada en la comarca dels Ports on el Consorci Provincial de Bombers de Castelló continua treballant per a facilitar l'accés a Morella i a altres municipis que es troben incomunicats.

Així mateix, els bombers han advertit que en tota la costa la situació també és complicada i que estan realitzant des d'aquest dilluns "innombrables servicis". Sobre aquest tema, han explicat que "moltes de les zones inundades no poden ser buidades fins que cesse l'aportació d'aigua del mar".

No obstant açò, en el sud de la Comunitat Valenciana els jutjats d'Ibi, Alcoi i Villena han reobert aquest dimarts en desaparéixer els problemes provocats per les nevades que afectaven els principals accessos per carretera a aquestes ciutats i van motivar ahir el tancament de les tres seus, segons ha confirmat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.