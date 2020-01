El CICU ha rebut sobre les 9.00 hores l'avís que hi havia un home atrapat per l'aigua dins del seu cotxe en la Partida l'Avirlés de Vallada.

Després de ser rescatat, l'home ha sigut traslladat per la Policia Local al Centre de Salut de Vallada, on ha sigut assistit per hipotèrmia per un metge d'Atenció Primària. Posteriorment, l'home ha sigut traslladat en una unitat de Suport Vital Bàsic a l'Hospital de Xátiva.