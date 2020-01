Temporal.- La Comunitat Valenciana segueix en avís per neu, pluja, vent i fenòmens costaners

Així, la zona més afectada aquesta jornada, amb avís taronja, és l'interior nord de Castelló, per acumulació de neu en 24 hores de 10 centímetres, l'interior sud i el litoral sud de València per una precipitació acumulada en 12 hores de 105 litres per metre quadrat, així com el litoral de Castelló i València per fenòmens costaners amb ones de 4 a 6 metres.

La resta de la Comunitat Valenciana està en avís groc per pluges de fins a 30 litres per metre quadrat en una hora, ones de 3 metres, i vents amb ratxes de fins a 80 quilòmetres per hora.

D'aquesta manera, el cel seguirà aquest dimarts cobert amb precipitacions persistents, localment fortes i ocasionalment acompanyades de tempestat, encara que s'espera que les pluges vagen remetent en intensitat en la mitat sud a la vesprada. La cota de neu se situarà entorn dels 1.200-1.500 metres.

Per la seua banda, les temperatures aniran en ascens encara que persistiran les gelades febles en punts de l'interior nord, segons les mateixes fonts.