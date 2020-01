Temporal.- Glòria provoca el tancament de 40 carreteres a la Comunitat Valenciana, dels Ports i retards en alguns trens

Així, a les 8.45 hores d'aquest dimarts un total de 40 carreteres a la Comunitat Valenciana estaven tancades al trànsit i en 28 és necessari l'ús de cadenes. En la xarxa principal, no es pot circular per l'A-33 entre Villena a la Font de la Figuera i l'A-35 entre aquesta localitat i el límit de la província, segons han informat fonts de la Conselleria.

Per la seua banda, la neu afecta la circulació en l'A-23 entre Víver al límit de la província, en l'A-3 de Setaigües al límit de la província, i l'A-7 de l'Alcudia de Crespins a Atzeneta d'Albaida, mentre que és necessari l'ús de cadenes en l'A-7 entre Alcoi i Ibi.

Per la seua banda, els ports de Gandia, Sagunt, Castelló i València segueixen tancats al trànsit marítim pel temporal, segons han informat fonts de l'Autoritat Portuària.

De la mateixa manera, la borrasca també està afectant la circulació ferroviària, segons Adif i Renfe. Així, es manté tancada la línia Alcoi-Xàtiva per condicions meteorològiques adverses.

A més, una avaria d'instal·lacions entre Oropesa i Alcalà de Xivert està provocant retards des de les 9.00 hores d'uns 20 minuts en els trens que circulen entre Castelló de la Plana i Tarragona.

No obstant açò, l'AVE Alacant/València/Castelló-Madrid està circulant amb normalitat, igual que la Línia Llarga Distància (Euromed/Talgo) entre Múrcia/Alacant/València-Barcelona i la línia Mitjana Distància Múrcia/Alacant-València. Per la seua banda, en la línia de rodalies, el trajecte entre Múrcia-Alacant està registrant algunes demores al seu pas per Elx.