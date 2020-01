L'accident es va produir sobre les 18.30 hores d'ahir per causes que s'estan investigant en la citada via. Fins al lloc es van desplaçar una unitat del SAMU i una unitat de SVB.

Els servicis mèdics van assistir un home de 87 anys per politraumatisme i després de ser estabilitzat va ser traslladat a l'Hospital General Universitari de Castelló.