Puigdemont se reivindica como interlocutor "válido" de la mesa de negociación

El expresidente de la Generalitat y eurodiputado Carles Puigdemont se ha reivindicado como interlocutor "válido" en una mesa de negociación argumentando que fue votado por más de un millón de personas a las elecciones europeas.

"Si quieren actuar con realismo político, no pueden ignorar lo que represento. Tienen que contar sí o sí con la interlocución de JxCat. Excluirnos no es inteligente", ha defendido en una entrevista que publica 'El País' este martes.

Según Puigdemont, el "problema" que tiene que resolver este diálogo es el derecho a la autodeterminación. Asimismo, el expresidente ha defendido que en la mesa debe participar una amplísima representación de partidos y movimientos favorables a un referéndum de autodeterminación.

Preguntado por si será candidato a las elecciones catalanas, Puigdemont responde que "en principio, no". Y aclara después de que si tuviera que decidir hoy diría que no. "Dije que no sería candidato a las europeas y cambié de opinión porque había circunstancias y posibilidades reales de ser eurodiputado. Como cada semana cambian las cosas, tengo que ser prudente", ha argumentado.

En referencia a su papel en la mesa del diálogo y preguntado por si es una condición que se lo reconozca como interlocutor, Puigdemont responde que si no fuera así no se estaría hablando de un diálogo para resolver el conflicto, sino "de un acuerdo, muy lícito, entre dos partidos".