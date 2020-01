Reforç ambiental per a la terminal de viatgers del Port

El consell de l'Autoritat Portuària de València (APV) va aprovar aquest dilluns el plec de condicions de la futura terminal pública de passatgers del port de València, després d'incorporar una sèrie de criteris mediambientals, a proposta de l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, que va donar així el vistiplau a la redacció. Amb les modificacions plantejades per l'Ajuntament, les bases del concurs per a la construcció de la nova terminal atorguen més pes als requisits mediambientals que ha de complir la concessionària, i la seua valoració passa del 4% al 20%.

Els criteris sociolaborals també passen a comptar més, del 4% a un 5%, i l'aparcament tindrà punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. A més, el projecte ja contemplava altres “requisits mínims” per al primer edil, com són plaques fotovoltaiques en els sostres dels nous edificis de la terminal –la seua instal·lació serà a càrrec de l’APV– perquè siguen de “consum zero” i un pla de residus.

Ribó es va mostrar, d'aquesta manera, a favor del plec de condicions per a la futura terminal de passatgers, un document que, no obstant això, va rebre un vot en contra dins del Consell de l’APV, el del secretari autonòmic de Coordinació Institucional de la Conselleria d'Igualtat, càrrec de confiança de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, també de Compromís. Per a Ribó, es tracta d'una iniciativa “bona i positiva” que “conjuga els interessos de l'Ajuntament de respecte a metes mediambientals i del port de fer una nova terminal que és important”.

Ribó va recordar que la concessió de la futura terminal de creuers “tindrà una duració de 35 anys, ampliables a 50, i en tot aquest temps ens trobarem amb un canvi de sistemes i un procés de descarbonització de gran envergadura que hem d'anticipar”, va manifestar.

D'altra banda, el president de la Generalitat, Ximo Puig, va assegurar ahir que no hi ha “conflicte” entorn de l'ampliació nord del port de València, sinó “una voluntat majoritària de connivència”, mentre que el màxim dirigent de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, va demanar que “el posicionament siga tècnic i no polític”.

Puig va reiterar que la Generalitat defensarà l'interés general i Navarro va remarcar que “els interessos dels empresaris d'aquesta comunitat també són els generals de la societat”. Sobre aquest tema, el president de la patronal va destacar que Joan Ribó (Compromís) haja fet propostes des del punt de vista mediambiental per a sumar punts en la licitació, “una posició que, per descomptat, els empresaris i el port entenen perfectament”.

Preguntat per les declaracions de la vicepresidenta i portaveu del Govern valencià, Mónica Oltra, i per la seua posterior rèplica en xarxes socials, Navarro va manifestar que “en Twitter va quedar bastant clar” quan va dir que en el projecte “no cap la demagògia”, després que la també coportaveu de Compromís defensara que no s'han de “prendre decisions que posen en perill la vida dels nostres fills”.

“Els interessos de la patronal no són els interessos en si de la patronal, són del món econòmic de la Comunitat Valenciana”, va asseverar el titular de la CEV, que, de la mateixa manera, va defensar com “un punt de vista positiu” que els empresaris donen la seua opinió sobre aquesta mena d'actuacions.

EN XIFRES

35 anys ampliables a 50 serà el període de concessió de la futura terminal de creuers.

20% de pes tindran en la valoració final dels plecs els criteris mediambientals, enfront del 4% inicial.

20 milions d'euros és el cost previst de la nova terminal de passatgers, que pagaran l’APV i la concessionària.

5.000 creueristes podrà rebre cada dia la instal·lació de manera simultània, segons les previsions de l'Autoritat Portuària.