Javier Rey, novio de Blanca Suárez, en el 'funeral' de la actriz: "Aplaudiré muy fuerte en tu In Memoriam de los Goya"

Blanca Suárez ha sido la última víctima de El cielo puede esperar. Este lunes, muchos rostros famosos acudieron al 'funeral' de la actriz, que ha 'fallecido' por culpa de las prisas en un photocall.

Uno de ellos ha sido su actual pareja, Javier Rey. El también actor quiso despedirse de Suárez. "La vida, como en el teatro, se te queda un vacío enorme cuando una compañera hace mutis por el foro. Blanca era una persona muy especial, yo coincidí con ella en El verano que vivimos, el último verano. A ella le tocaba interpretar a la hija de un bodeguero y todo el equipo nos quedábamos en un hotel en Jerez. Cuando llegamos al hotel, muy rápidamente, entre todo el equipo nos empezamos a hacernos putadillas y digamos que Blanca era como Estados Unidos, estaba metida en todas las guerras", recordó el intérprete.

"La definiría entre gamberra y divertida. Puede parecer que es lo mismo pero no lo es porque gamberra es cuando te hacía las putadas a ti y divertida es cuando se las hacía a los demás. La que más le gustaba es cambiar la información de la puerta del hotel, muy divertido, teniendo en cuenta que trabajábamos muchas veces de noche y por la mañana las señoras de la limpieza nos despertaban a todos", añadió Rey.

Blanca era como Estados Unidos, estaba metida en todas las guerras

Para acabar, y para despedirse de ella por última vez, aseguró: "Blanca, estés donde estés, espero que sigas dando mucha guerra. Seré de los que aplauda muy fuerte cuando salga tu foto en el In Memoriam de los Goya".

Unas palabras que agradeció la protagonista de la noche. "Javier Rey es muy, muy, muy, muy amigo mío", comenzó diciendo ella. Para luego, tras el discurso del actor, reconocer: "¡Qué maravilla! Qué guapo y qué maravilloso es este chico. Él y yo nos conocimos en Lo que escondían sus ojos, en la que él hacía de Balenciaga, algo que le gusta recordar a ratos y me dijo que le parecía una estafa. 'Cuando yo te conocí y curramos juntos me caíste mal, bastante mal, hecho. Me pareciste una imbécil. Y ahora veo que eres una estafa porque toda la imagen que se proyecta de ti es absolutamente falsa. La Blanca de las putadas es la que me gusta", aseguró.

Por el 'funeral' de la actriz también pasaron rostros tan conocidos como Martín Rivas, Marta Torné, Ana Fernández, Nadia de Santiago y Jon Kortajarena.