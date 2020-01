Bonnie Tyler, en 'El hormiguero': "Gracias a la canción 'Total eclipse of my heart' superé mi timidez"

El hormiguero comenzó con fuerza la semana ya que recibió a una de las cantantes míticas de los años 80, Bonnie Tyler, sino que también este lunes Pilar Rubio anunció, en exclusiva en el espacio de Antena 3, que está embarazada por cuarta vez.

A Pablo Motos se le vio emocionado en todo momento con la visita de la cantante, ya que el presentador, con pasado de DJ, no podía disimular su admiración por la artista.

Durante la entrevista, el presentador le comentó a Tyler que "uno de tus éxitos que todos recordamos fue Total eclipse of my heart, que dices que fue una canción que te hizo superar la timidez".

"Era súper tímida cuando era joven y como esa canción tuvo tantísimo éxito en todo el mundo, me generó mucha confianza en mí misma. Con ella superé mi timidez porque no te imaginas lo tímida que era en el colegio", comentó la cantante. "Ahora ya no", añadió.

Motos también quiso saber cómo le había cambiado la vida su éxito, a lo que Tyler le contestó que gracias a él "pude viajar por todo el mundo, dar la vuelta al planeta muchas veces, le pude comprar a mis padres una casa y fue uno de los mejores momentos, ayudar a cambiar sus vidas".

Eso sí, dejó claro que "el éxito no creo que me haya cambiado como persona, pero si tengo la posibilidad de tener casas bonitas, de viajar por el mundo y de conocer a gente como tú", le dijo al presentador.

Otro de los momentos especiales de la noche fue cuando con Motos a la guitarra, Tyler cantó en directo el tema It's a heartache con su característica voz rasgada. "Lo que no sabía es que parte de esa voz se debe a que tuviste que operarte de unos nódulos en la garganta", le comentó el presentador.

"Grabé mi primer disco y, partir de ahí desarrollé unos nódulos y me tuvieron que operar. Fue muy aterrador en su momento porque pensé que nunca podría volver a cantar", recordó la cantante.

Y añadió que "me dijeron que no podría hablar en seis semanas, pero de la frustración empecé a gritar y me quedé más ronca que antes, pero llegando a las notas más altas". Y concluyó diciendo que "al final ha sido algo muy positivo, a lo mejor fue el destino. Cuando escucho canciones de antes y de después de la operación, creo que son mejores con ese toque ronco".