Arturo Valls, sorprendido por la respuesta de una concursante de '¡Ahora caigo!': "¿Por qué decís cosas tan raras?"

Una vez más, las respuestas que dan los concursantes de ¡Ahora caigo! a las preguntas que realiza Arturo Valls en el concurso de Antena 3 no dejan de sorprender al presentador.

Este lunes, Valls le planteó a J. Antonio, el participante situado en la trampilla central del programa, la pregunta: "Anna Atkins está considerada por muchos como la primera persona en ilustrar un libro con este tipo de imágenes".

El concursante releyó la pregunta mientras pasaba el tiempo y e intentaba dar con la solución, pero sin decir ninguna en alto hasta que, a falta de 11 segundos, decidió pasar y que Alba, su rival en esta ronda, intentara averiguar la pregunta, ante la sorpresa del presentador.

Alba, concursante de '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

"Fotogramas, topogramas, hologramas, caligramas, cosogramas, topografías...", pero la joven no dada con la correcta y se llevaba las manos a la cabeza a menos de 6 segundos de acabarse el tiempo.

Entonces exclamó: "¡radiografías, cosografías!". El tiempo se acabó, pero Valls le preguntó tras su última respuesta: "¿Cómo?", dándole a Alba alguna esperanza de haber solucionado la pregunta.

"¿Pero por qué decís cosas tan raras y no decís fotografías?", comentó el presentador. Entonces Alba dijo: "No me jodas, no me jorobes", mientras se llevaba la mano a la boca con cara de sorpresa.

"¿Serán fotografías? Creo que no", comentó Valls irónicamente mientras explicaba la solución a la cuestión que les había planteado.

La joven, tras escuchar la explicación, le dijo al presentador: ¿Y ya me caigo?", y Valls le pidió que colocara "los pies bien en las huellas", y Alba cayó tras no acertar la respuesta correcta.