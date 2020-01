La 'influencer' Maria Pombo explica el motivo por el que se ha vuelto a operar la nariz

María Pombo ha vuelto a Instagram, tras cinco días desaparecida de sus stories, algo poco común en una influencer como ella, y ha querido explicar a sus seguidores cuál ha sido el motivo de su ausencia.

Meses después de su boda con Pablo Castellano, la instagramer ha decidido operarse la nariz. Esta es la segunda rinoplastia que se hace, pues hace tres años se realizó una intervención de este tipo.

"En estos dos últimos años mi nariz ha ido deformándose poco a poco y no terminaba de estar cómoda", ha explicado, añadiendo que se ha tratado de una "operación estética al 100%", nada relacionado con salud.

María Pombo a los 9 y a los 13 años. MARÍA POMBO / INSTAGRAM

Durante su infancia, María Pombo ha tenido un par de roturas de nariz que le provocaron que el tabique nasal se le desviara. Tal y como ha explicado, tenía complejo por esto, por lo que a los 23 años decidió someterse a una rinoplastia para solucionarlo.

Pero, en su momento, no dejó a los doctores que modificaran su tabique tanto como debían, pues no quería que cambiara su aspecto. "Fui con muchas exigencias", ha aclarado. "Entonces, claramente, la nariz que me quedó no era una nariz ni mucho menos perfecta, pero yo estaba contenta".

Pasados dos años, le ha ido cambiando la nariz. "No estaba del todo cómoda o del todo feliz con el resultado final", ha asegurado, aunque no se lo decía a nadie ni compartía su complejo porque pensaba que era exagerado.

Antes y después de la nariz de María Pombo. MARÍA POMBO / INSTAGRAM

Sin embargo, hablando con un cirujano amigo suyo, se hizo más a la idea de que de verdad quería operarse y terminó haciéndolo. Y parece que esta vez el resultado ha sido el que esperaba. Además, según ha explicado, no le ha dolido nada y el postoperatorio le está yendo muy bien.