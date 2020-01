Carlota Corredera se planta ante Chelo García-Cortés al sentirse desprestigiada como presentadora en 'Sálvame'

Chelo García-Cortés dio una opinión la pasada semana que no gustó nada a Carlota Corredera. La colaboradora felicitó a Kiko Hernández por su papel como conductor de Sálvame Limón y apuntó que era quien mejor trabajaba como presentador del programa, por encima de Paz Padilla o Carlota Corredera.

La tertuliana explicó que sus compañeras trabajan adecuadamente, pero que Hernández reparte mejor los turnos a la hora de intervenir en el plató. Por ello, Corredera ha manifestado este lunes su desacuerdo ante la postura de la colaboradora, a quien le ha reprochado que podrían haber hablado en privado.

"Pensé que felicitar a una persona no me iba a acarrear un problema",se ha defendido la periodista en los pasillos de Mediaset, donde se ha sentado a conversar con la presentadora, que se ha mostrado visiblemente molesta.

"No digo que Kiko esté mintiendo, pero sí está exagerando un momento en el que le felicité en maquillaje. Le dije que repartía mejor el turno pero no te he juzgado profesionalmente", le ha aclarado García-Cortés a su compañera.

En este sentido, Corredera ha opinado que no concibe la situación de la misma manera: "Me parece que para ensalzar a Kiko, que es un grandísimo profesional y que me encanta cómo presenta, no creo que haya que tirar a nadie ni cuestionar a nadie. A mí no se me ocurriría decir en público que un colaborador lo hace mejor que otro", ha valorado.

Además, la presentadora del programa de Telecinco ha defendido que la colaboradora no quiso hablar con ella sobre el tema porque en el plató siempre la tachan de ser cobarde y de cambiarse de chaqueta. Por otro lado, ha añadido que "hay unos límites porque todos nos podemos hacer mucho daño".

Finalmente, la tertuliana se ha disculpado ante Corredera, aunque se ha reafirmado en que no intentó desprestigiarla: "Si te ha molestado, te pido disculpas", le ha dicho a la de Vigo.