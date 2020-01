Detingut un acusat d'abusar diverses vegades d'una jove amb discapacitat en un local comercial de València

Segons ha informat la Prefectura Superior de Policia en un comunicat, la detenció es va produir al migdia del passat divendres en l'establiment comercial. A l'arrestat se li considera presumpte autor d'un delicte d'abús sexual amb penetració.

Les investigacions es van iniciar en tindre coneixement els policies que una dona amb una discapacitat del 65% hauria sigut víctima d'abusos sexuals presumptament per l'empleat d'un local comercial a València.

Els agents van esbrinar que la dona solia anar a soles a fer determinats encàrrecs i que, en els últims dies, es demorava en el seu retorn a casa i quan sa mare li preguntava li posava qualsevol excusa.

Segons la Policia, els agents van poder esbrinar que un home que treballava en un local comercial suposadament l'agafava de la mà, la portava fins a un quart, i una vegada dins, li llevava la roba interior i la penetrava, un fet que podia haver ocorregut en diferents ocasions.

Com a conseqüència de les investigacions, els agents es van dirigir a l'establiment on van localitzar un home de característiques físiques similars i, després de realitzar diverses comprovacions, ho van detindre com a presumpte autor d'un delicte d'abús sexual amb penetració. El detingut, sense antecedents policials, i en situació irregular a Espanya, ha passat a disposició judicial.