L'ona de 8,44 metres a València bat el rècord d'altura en el Mediterrani occidental

L'ona de 8,44 metres registrada a primera hora d'aquest dilluns en la boia de València és el rècord absolut d'altura d'onatge en la xarxa de boies d'aigües profundes de Ports de l'Estat, ja que no s'havia produït una tan alta en la zona des de la del 2003 a Maó (Menorca), de 8,15 metres.

Amb la dada de la de València, a les set del matí d'aquest dilluns, es pot estimar que s'han produït ones amb altura màxima de fins a 13,5 metres, segons els mesuraments del sistema de previsió i monitoratge marí 'Portus', informa el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana en un comunicat.

Els efectes de la borrasca 'Glòria' s'han deixat sentir de forma notable en l'interior dels ports, entre els quals destaquen els registres obtinguts en el de València: el mareògraf de Ports de l'Estat ha arribat a mesurar una altura d'ona significant de 2,11 metres i un valor d'altura màxima d'ona de 3,28 metres. Es tracta del màxim registre obtingut en l'estació des de la instal·lació del sensor de nivell del mar i agitació el 2006.

Durant el temporal, la boia de Dragonera (Illes Balears) també ha marcat un màxim històric des de la seua posada en funcionament el 2006, amb un total de 7,97 metres d'altura significant de l'onatge a les tres del matí d'aquest dilluns, batent el seu rècord anterior de 6,33 obtingut al gener del 2017. Aquesta boia ha anotat un registre de 14,2 metres d'altura d'ona a la mateixa hora.

Encara que el pic d'onatge d'aquest episodi meteorològic pareix haver passat, els sistemes de predicció d'onatge de Ports de l'Estat preveuen que es mantinga actiu i les altures d'ona romanguen per damunt dels tres metres al llarg dels pròxims dies.

Quant al nivell del mar, 'Glòria' ha provocat una forta sobreelevació en totes les estacions mareogràfiques en la zona. Per exemple, Gandia (València) ha batut el rècord amb valors de més de 80 centímetres sobre el nivell mitjà. Aquesta situació es mantindrà durant almenys 48 hores, segons les previsions del sistema Portus.

Precisament a Gandia, la previsió és que les ones puguen arribar a 9,5 metres. "El capità marítim creu que és el temporal més intens que ha viscut en els 30 anys que porta; no tant per la fortalesa de les ones, sinó pel període", ha destacat el president de l'Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez, després del consell d'administració d'aquest dilluns.

A Sagunt (València), després de la caiguda d'un altre tram del moll de pilons, el titular de Valenciaport ha subratllat que la situació "preocupa sincerament", igual que el trencament d'estatjes (cables de subjecció) tant a Sagunt com en el port de València. L'Ajuntament saguntí ha reclamat a l'APV que duga a terme les obres de consolidació del moll de pilons i ha titlat d'"inacceptable" el seu retard.

En general, les instal·lacions de Valenciaport han patit aquest diumenge i dilluns problemes materials com a naus en les quals s'han alçat les cobertes i han quedat pràcticament a la intempèrie, fallades elèctriques, semàfors ferroviaris i panells d'eixida que han volat, tres terminals tancades o algunes parades. Per tant, l'APV realitzarà un inventari de danys per a Ports de l'Estat.