Alcázar ordena a empresa de venta de entradas no actuar al margen de contrato, "sin base" para ser rescindido

20M EP

El Real Alcázar de Sevilla ha advertido de que se ha producido una "pérdida de confianza" en la empresa adjudicataria del sistema de venta 'on line' y le ha ordenado que no ponga en marcha iniciativa alguna relacionada con este inmueble Patrimonio de la Humanidad al margen del contrato, que de momento no tiene base para ser rescindido.