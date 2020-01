Ribó: "Espanya pot tindre un model territorial propi i podem fer-ho"

Com ha vist la formació del nou Govern? Quines impressions li dóna? La primera és de satisfacció, d'alegria i esperança. Ja era hora. Tots necessitàvem que hi haguera Govern. Era molt important visualitzar a tota la societat espanyola que és possible arribar a un acord entre les diverses forces d'esquerra. Però, alhora, hem de parlar, ho vaig dir fa uns dies, perquè tenim una sèrie de temes en què hi ha hagut uns compromisos amb el nostre diputat, Joan Baldoví, que hem de concretar per a València. Sense atabalar a ningú, però sense que ningú es despiste, les dues coses alhora.

Vosté és un exemple d'Executiu de coalició. Fins a quin punt pot ser perillós o realment és una oportunitat que governen dos partits junts en el Govern central? Jo crec que és una gran oportunitat. Des de 2015, hi ha exemples: l'Ajuntament de València, abans a tres i ara a dos, la Generalitat, o, a nivell d'Estat, Portugal. Pot funcionar estupendament, però evidentment cal saber fer els deures i saber que estem en un Govern de coalició, i hi ha coses que no es poden fer i coses que cal treballar-se.

Què no es pot fer? Pensar que estàs en un Govern d'un solo partit. Cal saber on estàs i, per tant, reconéixer que hi ha diversos partits i que tots ells han de tindre possibilitats d'expressar-se, de desenvolupar el seu propi projecte d'acord amb la resta. Pensar una mica què faries tu si estigueres en l'altre partit.

És una qüestió de lleialtat. Efectivament, és una qüestió de lleialtat, de no voler esclafar al contrari, de voler respectar-se mútuament. És una qüestió de respecte i crec que això és perfectament possible i cal aconseguir-ho.

Pot durar quatre anys? Sí, pot durar quatre anys. És més, m'atreviria a dir dues coses més: ha de durar quatre anys i tots desitgem que dure quatre anys, com a mínim.

Enfront de la por que Espanya es puga trencar amb aquest Govern, quin missatge llança vosté? Crec que la ruptura ve de la incomprensió. Si analitzem d'on vénen els orígens del problema català, la ruptura ve d'una incomprensió profunda que va fer el PP en el seu moment. És necessari buscar vies de solució i per ací s'han buscat. És imprescindible i cal treballar en aquestes vies. Fugir de les provocacions, intentar treballar en aquestes coordenades, estic convençut que és possible. I des de la nostra Comunitat he de dir a continuació: és necessari que trobem una via de solució per a Catalunya i el País Basc en un Estat que sabem que és molt plural, molt plurilingüe i el més divers de tota la Unió Europea.

Parlava el president Sánchez de diàleg com una manera d'arribar a tots. Cal treballar el diàleg, em sembla molt important. S'ha treballat massa, i per part de la dreta es treballa sistemàticament, la confrontació. Això no és una solució per a cap conflicte. A vegades tens la sensació que hi ha gent que està recordant amb nostàlgia els temps en què hi havia un terrorisme a Espanya. Jo estic molt content que s'hagen substituït les pistoles pel diàleg. Hem de substituir les confrontacions a Catalunya per debats, per cedir mútuament i apostant, ho dic amb moltíssima claredat, per uns plantejaments d'una unitat de l'Estat, però que no ha de ser igual a tot arreu. Hi ha molts estats a Europa que són molt desiguals: Suïssa, Anglaterra, Alemanya… A Espanya podem tindre un model propi i podem desenvolupar-lo. Ara, cal tindre voluntat.

Alguns alcaldes del canvi van perdre, però vosté va pujar. A què ho atribueix? El cas de Saragossa no el conec, però a Madrid crec que potser té a veure amb alguns problemes interns, que sempre resten forces. Lamente moltíssim que Manuela no siga alcaldessa. Eixe és un tema que nosaltres hem volgut cultivar molt, no sols a l'interior de Compromís. Ací hem pujat els dos: el Partit Socialista i Compromís, i és cert que Podem ha desaparegut.