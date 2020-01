Vox mantiene su rechazo a incineradora de Solvay, un "proyecto tabú del que nadie quiere hablar pero que todos conocen"

Así ha reaccionado el portavoz del grupo Vox en el Parlamento de Cantabria, Cristóbal Palacio, tras las críticas recibidas por el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Polanco y por la propia empresa después de advertir públicamente el pasado viernes de este proyecto y de las consecuencias ambientales y para la salud de las personas que, a su juicio, puede conllevar.

En un comunicado, ha insistido en la opción que se está barajando con este proyecto, que denunció públicamente el pasado viernes, es "la peor" opción de las posibles para sustituir la planta de cogeneración de carbón de Solvay y ha defendido que "hay alternativas medioambientalmente mejores" y con "menor impacto para la salud de los ciudadanos".

"No todo lo que sustituye al carbón es aceptable para la Comarca del Besaya", ha aseverado Palacio, que considera que "no todo vale" y cree que se debe de "colaborar para lograr una alternativa" para sustituir este combustible, la cual -insiste- "no pasa", a su juicio, por una planta como la que está planteada "cuya función es la de quemar basura".

"Desde Vox siempre apoyaremos a la industria y, en especial, aaquellas empresas que llevan tanto tiempo generando riqueza y empleo. Pero existen otras alternativas con menor impacto para la salud de los ciudadanos, que supondrían una mejora significativa ante la difícil situación medioambiental en la que históricamente se ha visto sumida la Comarca del Besaya", ha mantenido.

MANTIENE QUE HAY "OSCURANTISMO" SOBRE EL PROYECTO

Por otra parte, y en referencia a las declaraciones realizadas por el consejero de Medio Ambiente, Guillermo Blanco (PRC), negando "oscurantismo" y criticando la "alarma" generada por Vox, Palacio ha insistido en que hasta el pasado viernes, cuando su partido advirtió de este proyecto, "nadie conocía ni los detalles", "ni la existencia" del mismo y "no había ni una sola declaración del Ejecutivo regional" hablando del mismo. "¿Eso no es ocultación?", se ha preguntado.

Además, ha acusado a Blanco de "utilizar eufemismos" para hablar de este proyecto cuando lo describe como una planta de producción de energía a partir de biocombustibles. "Hay que llamar las cosas por su nombre: lo que se plantea como alternativa al carbón es quemar material orgánico, inorgánico e incluso plásticos", ha apostillado.

Palacio ha defendido que Vox "simplemente ha cumplido" con su "deber" de informar a la ciudadanía de este proyecto. "La población del entorno del proyecto tiene el derecho de conocer con detalle las implicaciones que esta instalación va a tener. Como apuntanvarios estudios, las consecuencias para la salud de una planta de este tipo son significativas a largo plazo", ha aseverado.

Este partido ha reiterado su "plena disposición" a colaborar en lograr "la mejor alternativa medioambiental a la planta de carbón" de Solvay. "Vamos a seguir defendiendo los intereses que consideramos legítimos sin caer en declaraciones insolentes como las de los responsables municipales y regionales que, hasta el pasado viernes, habían ocultado la existencia de este proyecto", ha señalado.