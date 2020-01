La justicia avala el polémico plus de 500 euros a los funcionarios de Algeciras si faltan menos de 10 días a trabajar

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Algeciras ha validado el plus de productividad aprobado en el pleno del Ayuntamiento de Algeciras el pasado abril. Según informa el diario Hora Sur, la decisión ha sido muy bien recibida por el personal del ayuntamiento y algunas secciones sindicales con representación en el Comité de Empresa.

El pleno del Ayuntamiento de Algeciras aprobó en abril de 2019 -con tan solo la abstención de un concejal no adscrito- el pago de un extra de 500€ a sus funcionarios y a su personal laboral por no faltar al trabajo más de un 4,5%. Esta medida busca combatir el absentismo laboral premiando en lugar de penalizando, que suele ser la medida habitual.

El plus será cobrado en un solo pago junto con la nómina de marzo siempre y cuando no se falten más de 10 días al año. Entre las causas que no cuentan como absentismo están las faltas justificadas por intervención quirúrgica, enfermedad o accidente grave que comporte ingreso hospitalario, pero no las bajas médica por enfermedad leve.

CGT denunció porque el acuerdo penalizaba las bajas leves justificadas

El sindicato CGT se opuso al acuerdo por este punto y presentó una demanda. En la vista que tuvo lugar en noviembre de este año, el sindicato alegó que el acuerdo "se sustenta básicamente en el grave hecho de penalizar a quienes por enfermedad o a quienes deben hacer uso de derechos laborales a permisos contemplados en convenio o normas estatutarias".

Para CGT se trata de un falso complemento de productividad por el que la ciudadanía de Algeciras no debería pagar. En el juicio, la parte que defendió el acuerdo la formaban el Ayuntamiento de Algeciras, los sindicatos CCOO y UGT y el sindicato de la Policía Local. Esta parte pidió que CGT pagase todas las costas del juicio.

Tras conocerse la decisión del juzgado, desde el ayuntamiento se han mostrado satisfechos porque además consideran que el plus está dando resultado. Sin embargo, aún no es seguro su cobro porque CGT ya ha anunciado que recurrirá.

En declaraciones al programa Espejo Público de Antena 3, la representante de CGT Anabel Quirós ha afirmado que les parece una humillación "que se dé por hecho que pudiendo ir a trabajar el trabajador no va". Ha incidido en la necesidad de que se haga "un estudio serio de absentismo", ya que considera que este acuerdo resalta que las prioridades en "las decisiones políticas y sindicales no son la salud laboral".

Por su parte, su compañero Rafael Fenoll ha resaltado que este acuerdo "manifiesta una falta de control absoluto por parte de las administraciones públicas" y que denigra a los funcionarios más que los beneficia.