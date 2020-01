La Fundación del Carnaval de Málaga celebra los 40 años de la recuperación de esta fiesta en febrero

La carnavalera Sandra Pastor se subirá a las tablas del auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial para exaltar los 40 años de la fiesta el 15 de febrero a las 20.00 horas. La protagonista, que lleva más de 30 años vinculada a las coplas de Carnaval, en el COAC y en el Carnaval del Mayor, reconoce que "es un gran honor el hecho de dar un pregón tan especial".

"Pretende ser un homenaje al trabajo de todos los que han hecho posible que esta fiesta sea hoy lo que es", ha indicado, al tiempo que ha considerado "un gran honor esta oportunidad de dar un pregón tan especial como el del 40 aniversario".

Así, ha agregado que siente que el Carnaval "ha sido como un amigo de la infancia con el que he ido creciendo y viviendo etapas vitales muy distintas e importantes. Es como ver pasar mi niñez, adolescencia y madurez al mismo ritmo que las del propio Carnaval".

"No será solo un pregón de datos históricos y titulares vistosos -que también-, sino un repaso que deje claro desde dónde tuvimos que empezar algunos para que, quienes ahora tiran del carro, no olviden que deben cuidar ese legado. No se debe dar jamás ni un solo paso atrás en esta explosión de cultura y libertad, que ha tenido un alto coste para muchos en la búsqueda de alcanzar la solera y el empaque que hoy sí tiene, ya bien ganado y arraigado, el Carnaval", ha sostenido Pastor.

El 16 de febrero se recuperará el Festival de la Alegría, que se celebraba en la plaza de toros de La Malagueta en los años 80 y 90, en la nueva plaza de la Libertad, donde se encuentra la Casa del Carnaval. Allí las agrupaciones de canto finalistas participarán durante la jornada.

Este evento será el que inicie las celebraciones junto a la Casa del Carnaval, que se convertirá en nuevo punto de referencia en cada fiesta del invierno cálido, como así se le denomina en la capital.

El lunes 17 de febrero se inaugurará en la Casa del Carnaval una exposición que recogerá elementos originales así como archivos visuales y sonoros de la recuperación de la fiesta. El 18 de febrero tendrá lugar, en el mismo recinto, la mesa redonda 40 años de Carnaval en Málaga (1980-2020).

El miércoles 19, y como cierre de los actos del 40 aniversario, se llevará a cabo un festival infantil y juvenil de Carnaval, mientras la conferencia inaugural tendrá lugar en el auditorio del Museo Picasso Málaga el jueves 20 y contará con Antonio Gómez Yebra y los hermanos Pino con el popular títere Peneque el Valiente.

El presidente de la Fundación del Carnaval, Rafael Acejo, ha subrayado la satisfacción de llegar "a los 40 años de la fiesta con actividades para todos los públicos, una Casa que se debe convertir en referente de la fiesta y una oportunidad para reivindicar a quienes hicieron posible la recuperación del Carnaval".

Igualmente, ha pedido a instituciones y particulares "remar juntos todos en una dirección: recuperar el esplendor que tuvo la fiesta antes de su prohibición en 1936".