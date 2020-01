El tribunal del caso Osasuna desestima las reclamaciones de las defensas por el cambio de jueces

En concreto, la defensa de Archancho ha planteado que el cambio de dos jueces, comunicado el pasado viernes, vulneraba el derecho al "juez natural".

La presidenta del tribunal ha reconocido que "es cierto que ha habido cierta precipitación y premura en la comunicación de la composición de la sala que iba a enjuiciar estos hechos, y que la providencia del 15 de enero presenta aspectos mejorables, pero también es cierto que la designación de las ilustrísimas magistrada que me acompañan en la formación de esta sala se ha seguido conforme a la previsto estrictamente en la ley orgánica del poder judicial".

La presidenta del tribunal ha señalado que los dos magistrados que han sido sustituidos se encuentran de baja médica y "se ha estado esperando a ver si era posible que al menos uno de ellos pudiera formar parte de la sala, pero no ha resultado posible". "La premura ha sido debida a la enorme cantidad de testigos y peritos que había que citar, se ha intentado precisamente no aplazar más el juicio, atendiéndonos además estrictamente a las previsiones de la ley orgánica del poder judicial", ha indicado, para señalar a los abogados que "no se nos ha dicho en qué les podía causar indefensión la composición de la sala".