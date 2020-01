Temporal.- València reforça servicis i realitza 500 intervencions des de l'activació de les alertes

20M EP

L'Ajuntament de València treballa per a minimitzar els danys que puga causar el temporal Glòria en la ciutat i, davant l'alerta meteorològica, ha adoptat mesures preventives com el tancament de parcs i jardins envoltats amb tanca i ha reforçat servicis com el de Policia Local, Bombers i Protecció Ciutadana, que han realitzat unes 500 intervencions des que han activat les alertes per forts vents i precipitacions.