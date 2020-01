L'APV aprova el plec de la nova terminal de passatgers amb les propostes mediambientals de Ribó

Amb les modificacions plantejades per l'Ajuntament, les bases del concurs per a la construcció de la nova terminal atorguen més pes als requisits mediambientals que ha de complir la concessionària i la seua valoració passa del 4% al 20%. Els criteris sociolaborals també passen a comptar més, del 4% a un 5%, i el pàrquing tindrà punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

A més, el projecte ja contemplava altres "requisits mínims" per al primer edil, com són plaques fotovoltaiques en els sostres dels nous edificis de la terminal -la seua instal·lació serà a càrrec de l'APV- perquè siguen de "consum zero" i un pla de residus.

Ribó s'ha mostrat així a favor del plec de condicions per a la futura terminal de passatgers, un document que no obstant açò, ha rebut un vot en contra dins del Consell de l'APV. Per a l'edil, es tracta d'una iniciativa "bona i positiva" que "conjuga els interessos de l'ajuntament de respecte a metes mediambientals i del port de fer una nova terminal que és important".