La oposición exige que Feijóo se disculpe por cerrar el paritorio de Verín y el PP replica: "fue el primero" en hacerlo

Enfrente, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha replicado que los populares ya pidieron disculpas, siendo "Feijóo el primero" en hacerlo.

Así lo ha manifestado después de que el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, interpretase el anuncio de la reapertura del paritorio como "la primera gran victoria de una mayoría progresista" en Galicia, una "mayoría progresista" que "marca la agenda política del país" de la mano de una sociedad que se "manifestó de forma intensa" en defensa de sus derechos.

Enfrente, ha situado a "un presidente arrinconado" a quien la ciudadanía "pone contra las cuerdas" y que ha sido "obligado" a "recular, a dar marcha atrás en su linea de recortes". Caballero ha animado a no rebajar la presión y seguir en el mismo camino.

"Queremos mantener la batalla abierta", ha esgrimido y, al margen de pedir el cese de todos los responsables de la decisión, con el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez, ha llamado a permanecer unidos en defensa de la sanidad pública y con la vista puesta "en una nueva Galicia en 2020".

Finalmente, ha urgido en que se abra el paritorio y ha remarcado que debería "disculparse" ante los gallegos "por su discurso cínico y falaz". "Metió miedo a las mujeres, a los ciudadanos, y si tuviese un mínimo de decencia, cesaría a los responsables. Si yo fuese el responsable de la Xunta, lo haría", ha zanjado.

"DIMISIÓN DE TODOS Y CADA UNO"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha ido más allá y ha pedido "la dimisión de todos y cada uno" de los responsables del cierre del paritorio de de Verín. "El primero que tenía que dimitir era Feijóo" como "el máximo responsable político", ha aseverado.

Y es que, en palabras de la líder de los nacionalistas, el presidente de la Xunta "utilizó la mentira con absoluto descaro" al justificar el cierre del servicio con el descenso del número de partos cuando el Hospital de Verín "nunca cumplió" con el número mínimo recomendado por la OMS, y con que "no había pediatras" cuando esta semana "resulta que hay dos que se pueden contratar".

En este contexto, Ana Pontón ha criticado que el Gobierno gallego pretenda "colgarse la medalla" por la reapertura de la sala de partos. "Es un éxito de la comarca de Verín, que obligó a regañadientes al PP a recular en una decisión absolutamente impresentable", ha añadido.

"UNA VICTORIA CLARA"

También la portavoz del Grupo Común da Esquerda Luca Chao ha dado su "enhorabuena" a la comarca de Monterrei y a sus mujeres, que consiguieron "una victoria clara" que demuestra que cuando la ciudadanía se moviliza "se obtienen resultados contundentes".

Tras la contratación de los dos pediatras y la futura reapertura del paritorio, Chao ha advertido que "ahora es tiempo de reclamar responsabilidades", porque en política "no basta con rectificar". En este sentido, ha dicho esperar que Vázquez Almuiña "o marche o sea cesado de su cargo", porque "demostró que no está capacitado para el puesto que tiene".

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, Luís Villares, ha tachado la decisión de cerrar el paritorio de "violencia machista institucional contra las mujeres y sus bebés", una circunstancia que "solo puede" solucionarse con la dimisión del conselleiro de Sanidade y "con el cese inmediato" del gerente del área sanitaria de Ourense, Félix Rubial.

"LO IMPORTANTE ES QUE SE RESUELVAN LOS PROBLEMAS"

Puy (PPdeG) ha respondido que los populares ya pidieron disculpas y "Feijóo fue en primero", al tiempo que ha insistido en que siempre defendieron que mantener los recursos sanitarios de proximidad, siempre que hubiese "seguridad" para madres y bebés, era su prioridad.

Por eso, ha insistido en que ahora toca esperar a que se formalicen las incorporaciones de los pediatras y se fijen los protocolos correspondientes para poner en marcha el paritorio "de la mejor forma posible, de la más garantista".

Puy ha insistido en que los populares no tienen problema en pedir "disculpas" si hubo algún fallo, pero ha defendido que "lo importante es que se resuelvan los problemas", al tiempo que ha agregado que, bajo su punto de vista, "no" el conselleiro de Sanidade no debe dimitir.

"Creo que fue vital (para la resolución del problema)", ha esgrimido y ha apuntado también al papel de la nueva gerente del distrito sanitario, que "conoce la casa" y trabajará por que el servicio del paritorio se reactive de la forma "más rápida" y "segura".