Los sindicatos sorianos no asisten a la Mesa Sectorial de Educación para modificar las plantillas

20M EP

Las organizaciones sindicales sorianas no han asistido a la Mesa Sectorial de la Consejería de Educación, que se iba a celebrar este lunes para acometer el proceso de modificación de las plantillas jurídicas de los Centros Educativos Públicos de la Enseñanzas No Universitarias para el curso 2020/2021 por considerar un "criterio general impuesto" que "no tiene en cuenta necesidades como las del medio rural soriano".